2022 yılı Cumhurbaşkanı, bakan ve milletvekili maaşları ne kadar?

2022 yılı Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar? 2022 yılı milletvekili ve bakan maaşları ve zam oranları hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Hangi partinin kaç milletvekili var? Detaylar haberimizde...

Türkiye'de kaç bakanlık var?

Adalet Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı

Hangi partinin kaç milletvekili var?

Parti Adı Üye Sayısı Adalet ve Kalkınma Partisi 291 Cumhuriyet Halk Partisi 139 Halkların Demokratik Partisi 61 Milliyetçi Hareket Partisi 49 İyi Parti 37 Türkiye İşçi Partisi 2 Büyük Birlik Partisi 1 Demokrat Parti 1 Demokratik Bölgeler Partisi 1 Saadet Partisi 1 Bağımsız Milletvekili 6 Toplam 589

2022 Milletvekili Maaşı ne kadar? Milletvekili maaşı: 25 bin TL

Emekli milletvekili maaşı: 15 bin TL

Bakan Maaşı: 17.500 TL

2022 yılı cumhurbaşkanı maaşı ne kadar? TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi maaşına yüzde 14.4 zam yaptı. Eğer teklif kabul edilirse, Erdoğan'ın 88 bin lira olan maaşı 100 bin liraya çıkacak.

Milletvekili olmak için sağlanması gereken şartlar nedir? T. C. Vatandaşı olunmalı,

18 yaşından büyük olunmalı,

En az ilköğretim mezunu olunmalı,

Askerlik engelinin olmaması,

Taksirli suçların dışında 1 yıl ve üstü hapis cezası alınmaması,

Kaçakçılık, devlet sırrını izahat, hükümet düşürme ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçların olmaması

Milletvekili maaşları ne kadar zam aldı?

Geçen yıl milletvekili maaşı 22.500 TL iken 2020 yılında yapılan Ocak zammı ile 25.000 TL oldu. Emekli milletvekillerinin maaşları da artış gösterdi ve 15.000 TL olarak açıklandı.