2022 yılı Cumhurbaşkanı, bakan ve milletvekili maaşları ne kadar?

2022 yılı Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar? 2022 yılı milletvekili ve bakan maaşları ve zam oranları hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Hangi partinin kaç milletvekili var? Detaylar haberimizde...
Türkiye'de kaç bakanlık var?
Adalet Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı
Hangi partinin kaç milletvekili var?
|Parti Adı
|Üye Sayısı
|Adalet ve Kalkınma Partisi
|291
|Cumhuriyet Halk Partisi
|139
|Halkların Demokratik Partisi
|61
|Milliyetçi Hareket Partisi
|49
|İyi Parti
|37
|Türkiye İşçi Partisi
|2
|Büyük Birlik Partisi
|1
|Demokrat Parti
|1
|Demokratik Bölgeler Partisi
|1
|Saadet Partisi
|1
|Bağımsız Milletvekili
|6
|Toplam
|589
2022 Milletvekili Maaşı ne kadar?
Milletvekili maaşı: 25 bin TL
Emekli milletvekili maaşı: 15 bin TL
Bakan Maaşı: 17.500 TL
2022 yılı cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?
TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi maaşına yüzde 14.4 zam yaptı. Eğer teklif kabul edilirse, Erdoğan'ın 88 bin lira olan maaşı 100 bin liraya çıkacak.
Milletvekili olmak için sağlanması gereken şartlar nedir?
- T. C. Vatandaşı olunmalı,
- 18 yaşından büyük olunmalı,
- En az ilköğretim mezunu olunmalı,
- Askerlik engelinin olmaması,
- Taksirli suçların dışında 1 yıl ve üstü hapis cezası alınmaması,
- Kaçakçılık, devlet sırrını izahat, hükümet düşürme ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçların olmaması
Milletvekili maaşları ne kadar zam aldı?
Geçen yıl milletvekili maaşı 22.500 TL iken 2020 yılında yapılan Ocak zammı ile 25.000 TL oldu. Emekli milletvekillerinin maaşları da artış gösterdi ve 15.000 TL olarak açıklandı.
2022 yılı bakan maaşları ne kadar?
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 100.750 ₺
- Emekli Cumhurbaşkanı: 40.300 ₺
- Emekli Başbakanlar: 30.225 ₺
- Emekli Milletvekiller: 17.413 ₺
- Asgari ücret: 4.250 ₺
- Emekli maaşı: 2.500 ₺