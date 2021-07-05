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Temmuz ayı kira zam oranı belli oldu

Temmuz ayı kira zam oranları belli oldu ! Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2021 yılı temmuz ayı konut kira zam oranları belli oldu. Söz konusu veriler doğrultusunda mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 14,55 oranında zam yapabilecek.

Temmuz ayı kira zam oranı belli oldu
05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:35

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

ZAM ORANI YÜZDE 14,55

Haziran ayında tüketici enflasyonu yıllık yüzde 17,53 olarak gerçekleşti. Kira artışında belirleyici ölçüt olarak alınan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 14,55 rakamı ortaya çıktı.

Böylece temmuz ayında kira zammı oranı yüzde 14,55 olacak.

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