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Son Dakika Kuveyt'te Ezan Değiştirilip Okundu

Dünyada 5 binin üzerinde can alan koronavirüs yayılmaya devam ederken dünyada Toplu yerlere karşı önlmler alınamaya devam ederken Kuveyt'te ilginç bir olay yaşandı Camilerde okunan Ezan, "haydi namaza" bölümü "namazı evinizde kılın" olarak değiştirildi. Ezanda, ‘hayya alas-salah’ (haydi namaza) bölümü ‘al-salatu fi buyutikum’ (namazı evinizde kılın) olarak değiştirildi.

Son Dakika Kuveyt'te Ezan Değiştirilip Okundu
14 Mart 2020 Cumartesi 15:45

Son Dakika Kuveyt'te Ezan Değiştirilip Okundu

Dünyada 5 binin üzerinde can alan koronavirüs yayılmaya devam ederken dünyada Toplu yerlere karşı önlmler alınamaya devam ederken Kuveyt'te ilginç bir olay yaşandı Camilerde okunan Ezan, "haydi namaza" bölümü "namazı evinizde kılın" olarak değiştirildi. Ezanda, ‘hayya alas-salah’ (haydi namaza) bölümü ‘al-salatu fi buyutikum’ (namazı evinizde kılın) olarak değiştirildi.

Kuveyt'te ezan değiştirilip okundu

Dünyada 5 binin üzerinde can alan koronavirüs covid 19 salgını dünya ülekelrinde yayılmaya devam ediyor. Virüsün önüne geçmek için ise toplu alanlara yönelik olarak birçok ülke bir takım önlemler aldı

Kuveyt hükümeti de koronavirüs nedeniyle halka "zaruret dışında dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları" çağrısında bulunmuştu.

CAMİLER KAPANDI EZAN DEĞİŞTİ

Kuveyt İslam İşleri Bakanlığı, ülkede toplu namazların iptal edildiğini açıkladı.

Kuveyt’teki camiler geçici olarak kapatıldı. 200 kişinin koronavirüsten etkilendiği ülkede, ezan da değiştirildi.

Ezanda, ‘hayya alas-salah’ (haydi namaza) bölümü ‘al-salatu fi buyutikum’ (namazı evinizde kılın) olarak değiştirildi.

Bakanlık, bu değişikliğin bir sonraki duyuruya kadar devam edeceğini duyurdu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #ezan #değişti #kuveyt
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