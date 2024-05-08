Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısının ardından Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes görüşmelerine ilişkin Hamas yeniden Kahire'ye gitti. Üst düzey bir Hamas yetkilisi, Hamas heyetinin İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şansı tanıdığını belirterek, "İsrail'in saldırganlığı devam ederse ateşkes olmayacak" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, "Ateşkes teklifinde tarafları ilgilendiren belirsizlikler görüşmelerde netleştirilebilir" denildi.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, "İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için ateşkes görüşmeleri son şans." ifadelerini kullandı.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine saldırı başlatmasının ardından Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşmeleri devam ediyor.

"REHİNELER İÇİN SON ŞANS"

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, ateşkes görüşmeleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden Hamas heyetinin İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için "son şans" olduğunu ifade etti. Daha önce Hamas heyetinin bugün erken saatlerde Katar'dan Mısır'a seyahat planlarını iptal ettiklerini ifade eden yetkili, şimdi ise heyetin "kısa süre içinde" Mısır'ın başkenti Kahire'ye yola çıkacaklarını belirtti. Yetkili, "Bu, Netanyahu ve İsrailli esirlerin aileleri için çocuklarını geri almalı konusunda son şans olacak." dedi.

"İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI DEVAM EDERSE ATEŞKES OLMAYACAK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'ı işgal etme kararına değinen yetkili, söz konusu eylemin Netanyahu ve İsrail ordusunun İsrailli esirlerin ölmesi yönünde bir karar aldıklarını gösterdiğini belirtti. Öte yandan Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, "İsrail'in saldırganlığı devam ederse ateşkes olmayacak" diye konuştu.

Beyaz Saray Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin yeniden başlayacağını aktardı. Mısır'da iki tarafından yeniden bir araya geleceğini ifade eden Beyaz Saray açıklamasının devamında "İsrail dün gece Refah'a yönelik saldırıların sınırlı olduğunu bildirdi. Ateşkes teklifinde tarafları ilgilendiren belirsizlikler görüşmelerde netleştirilebilir" dedi.

NETANYAHU: REFAH'A GİRMEMİZİN İKİ ANA HEDEFİ VAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X sosyal medya platformundan paylaştığı görüntülü mesajda Refah'a kara saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başında olduğu Savaş Kabinesinin dün akşam Refah'a saldırı emri verdiğini anımsatan Netanyahu, "Refah'a girmek savaşın iki ana hedefine hizmet ediyor; rehinelerimizin dönmesi ve Hamas'ı yok etmek." ifadesini kullandı.

"HAMAS'IN KABUL ETTİĞİ ÖNERİ İSRAİL'İN TALEPLERİNİN ÇOK GERİSİNDE"

Hamas'ın kabul ettiği önerinin İsrail'in taleplerinin "çok gerisinde olduğunu" vurgulayan Netanyahu, Hamas'ın dün ateşkes önerisini kabul etmekle İsrail güçlerinin Refah'a saldırısını engellemeyi amaçladığını ileri sürdü. Hamas'ın Gazze'nin yeniden yönetimine gelmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Netanyahu, İsrail'in "güvenliğini tehlikeye atacak bir öneriyi" kabul etmeyeceklerini söyledi.

Netanyahu, İsrailli bir heyetin esir takası müzakerelerini görüşmek üzere Kahire'ye gittiğini anımsattı. İsrail ordusunun Refah bölgesindeki Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini dile getiren Netanyahu, bunun "hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım olduğunu" ifade etti.