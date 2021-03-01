Belediye memuru, zabıta memuru olarak görevlendirilemez

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin "Geçici Görevlendirme" başlıklı 41'inci maddesi gereğince, zorunlu hallerde, belediye memurlarından ihtiyacı karşılayacak sayıda personel zabıta biriminin sadece büro hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebilir.

Sayıştay 8. Dairesi, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 41. maddesindeki düzenlemeye dikkat çekerek, belediye memurlarının zabıta biriminde sadece büro hizmetlerinde görevlendirilebileceğini, bu durumda ise maktu fazla çalışma ücretinin ödenemeyeceğini belirtti.

İŞTE SAYIŞTAY 8. DAİRESİ KARARI

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler

Yılı: 2019

Dairesi: 8

Karar No: 193

İlam No: 10

Tutanak Tarihi: 12.1.2021

Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar



...............Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde geçici görevlendirilen ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadro unvanıyla görev yapan ....................ve ....... ile Şoför kadro unvanıyla görev yapan ........ ve ....................'ya mevzuata aykırı olarak maktu mesai ücreti ödenmesine ilişkin olarak;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Zabıtanın Görev ve Yetkileri" başlıklı 51'inci maddesinin 4'üncü fıkrası;

". Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir."

hükmündedir.

31.12.2018 tarih ve 30642 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli K Cetvelinin "Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı bölümünde;

"Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir......."

denilmektedir.

Ayrıca, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin "Başka Memurluklardan Naklen Geçiş" başlıklı 16'ncı maddesinde;

"(1) Diğer kamu kurum ve kuruluşları veya belediye hizmet birimlerinde asıl memur kadrosunda çalışanlardan, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenler; 35 yaşını aşmamaları, bu Yönetmeliğin 13/A maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartları taşımaları, 13/E maddesinde öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla 657 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak zabıta memurluğuna atanabilir."

hükmüne yer verilmektedir.

Aynı Yönetmeliğin "Geçici Görevlendirme" başlıklı 41'inci maddesinde;

"(1) Zorunlu hallerde, belediye memurlarından ihtiyacı karşılayacak sayıda personel zabıta biriminin sadece büro hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebilir.

(2) Geçici görev süresi bir yıl içinde altı ayı geçemez."

hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; aylık maktu fazla çalışma ücretinin ancak zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenebileceği; Belediyenin diğer hizmet birimlerindeki asil memurların zabıta memurluğuna geçebilmesi için Belediye Zabıta Yönetmeliğinin "Başka Memurluklardan Naklen Geçiş" başlıklı 16'ncı maddesinde sayılan şartları taşıması ve Yönetmeliğin 13/e maddesinde öngörülen sınavda başarılı olması gerektiği; yine Belediye Zabıta Yönetmeliğinin "Geçici Görevlendirme" başlıklı 41'inci maddesine göre belediye memurlarından, zorunlu hallerde zabıta biriminde görevlendirilebilecek olan personelin fiilen zabıta olarak değil sadece büro hizmetlerinde görevlendirilebileceği; zabıta biriminde destek hizmeti yürüten personele ise aylık maktu mesai ücretinin ödenemeyeceği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadro unvanı ile görev yapan ..................ve ......... ile Şoför kadro unvanı ile görev yapan ....... ve ..........................'nın zabıta memuru olarak atanmadığı, Zabıta Müdürlüğünde zabıta memuru olarak görevlendirildiği, buna rağmen kendilerine zabıta kadrosunda olup zabıta hizmetlerinde fiilen çalışanlar için ödenen maktu mesai ücretinin ödendiği tespit edilmiştir. Adı geçen personellerin kadrosu zabıta memuru olmadığından dolayı, mevzuat hükümlerine göre bu kişiler Zabıta Müdürlüğünde ancak destek hizmetlerinde görevlendirilebilir. Zabıta biriminde destek hizmeti yürüten personele ise aylık maktu mesai ücreti ödenmesi mümkün değildir.

Sonuç olarak, söz konusu personele Belediye tarafından aylık maktu mesai ücreti ödenmesi nedeniyle oluşan ....................TL kamu zararının sorumlulara müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de, söz konusu tutarın Harcama Yetkilisi ....... .................'den .. tarih ve .. no.lu......Bankası dekontu ile tahsil edildiği, aynı tarihli ve .... numaralı muhasebe işlem fişi ile kayıtlara alındığı anlaşıldığından ilişilecek husus kalmadığına oy birliğiyle karar verildi.