Belediye Başkanlarının pasaportu

Belediye başkanlarının kullanabilecekleri pasaport hakları belediye başkanı olarak görev yaptıkları şehrin büyükşehir, il, ilçe ve belde statüsünde olmasına göre değişmektedir.

Diplomatik Pasaport Verilecek Belediye Başkanları

5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 13'üncü maddesine göre; büyükşehir belediye başkanlarına "diplomatik (siyah renkte) pasaport" verilmektedir. Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçilik ve elçilikleri tarafından verilir. Diplomatik pasaportlar, muvakkat görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine göre, bir seyahate mahsus olmak üzere veya azami 2 sene için, daimi görevle gidenlere de Dışişleri Bakanlığınca tespit edilecek sürede geçerli olmak üzere verilir.

Hususi Damgalı Pasaport Verilecek Belediye Başkanları

Kanunun 14'üncü maddesine göre; birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle kamu görevlileri, birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına İçişleri Bakanlığı tarafından "hususi damgalı (yeşil renkte) pasaport" verilmektedir. Emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da hususi damgalı pasaport verilir. İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı neviden pasaport verilmesi mümkündür. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir. Belediye başkanlığı görevinden sonraki hususi damgalı pasaport kullanabilme hakkı sadece belediye başkanı iken 1'inci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına aittir. Hususi damgalı pasaportlar; 6 aydan az olmamak üzere kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde en fazla 10 yıl süre ile düzenlenir.

"Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına" ibaresi net olmayıp bu ibareden sadece birinci dereceden emekli olan emekli belediye başkanlarının mı yoksa birinci dereceye gelmiş ve yaş ve hizmet yönünden emekliliğe hak kazanmış ancak emekli olmadan çalışmaya devam eden belediye başkanlarının mı anlaşılması gerektiği tartışma götürecek niteliktedir. Mülga Emekli Sandığına tabi olan belediye başkanlarına SSK/BAĞ-KUR gibi bütün hizmetleri intibaklarında değerlendirilir. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden 15.10.2008 ve sonrasında ilk defa 4c sigortalısı olan belediye başkanlarına sadece 657 sayılı Kanuna göre geçen hizmet süreleri intibaklarında değerlendirilir. Bu ibareye göre; belediye başkanlarının emekliliklerinde öğrenim durumlarına göre derece yükselmeleri de dikkate alınarak yeşil pasaport hakkından sadece yüksekokul mezunu olan ve birinci dereceden emekliliğe hak kazanmış belediye başkanları yararlanabilecektir. Lise ve daha alt öğrenimlerde olanların birinci dereceden emekli olma durumları söz konusu değildir. SSK/BAĞ-KUR'dan emekli olmuş belediye başkanları derece üzerinden emekliye ayrılmadıklarından yeşil pasaport hakları bulunmamaktadır.

Hizmet Damgalı Pasaport Verilecek Belediye Başkanları

Belde belediye başkanlarının diplomatik ve hususi damgalı pasaport hakları bulunmamakla birlikte daha önceden kendi kazanılmış hakları varsa aynı pasaportları kullanmaları mümkündür. Belde belediye başkanlarına; belediye işleriyle ilgili resmi bir görev ile yurtdışına gidiyorsa İçişleri Bakanlığı tarafından "hizmet damgalı (gri renkte) pasaport" verilir. Hizmet damgalı pasaport, kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife İle dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilir. Hizmet damgalı pasaport alanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir

Hizmet damgalı pasaportlar; gidilecek ülkenin vize rejimi de dikkate alınarak, 6 aydan az olmamak üzere görevlendirme süresince, kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde en fazla 5 yıl süre ile düzenlenir.