Belediye şirket işçileri kadro gelecek mi?, Belediye Şirketlerine Kadro Ne Zaman Verilecek?

4D statüsünde kadrolu olmak istediklerini belirterek yetkililere seslenen 550 bini aşkın taşeron belediye şirket işçisi norm kadroya alınmayı bekliyor.

2017 yılında çıkarılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşerondan belediye şirketlerine geçirilen işçiler, artan ekonomik krizle birlikte zorlaşan yaşam koşullarından kurtulmak için kadroya alınmayı, eşit işe eşit maaş ve eşit hak verilmesini ve yetkililerin verdiği kadro sözlerinin yerine getirilmesini bekliyorlar.

Kadro bekleyen 550 bini aşkın taşeron belediye şirket işçisi seçim öncesi bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyor. Twitter'da etkinlik düzenleyen vatandaşlar yetkililere seslenerek bu mağduriyetin bir an önce çözülmesini istiyor. Başta Cumhurbaşkanlığı ve CİMER olmak üzere, ilgili makamlara yazdıkları dilekçe ve mektuplarla yaşadıkları sorunları anlatan taşeron belediye şirket işçileri kadro hakkı için mücadele etmeye devam ediyor.

Kadro bekleyen taşeron belediye şirket işçileri kadro verilmesinin seçimlerde kullanacakları oy üzerinde çok etkisi olduğunu belirtirken yaklaşan seçimde taşeron belediye şirket işçileri ve ailelerinin kullacağı oyların büyük bir önem teşkil ettiği bir kez daha gözler önüne serildi.

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNE KADRO GELİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Yeni müjdeler vereceğiz.'' demesi taşeron belediye şirket işçilerine umut oldu. Uzun zamandır kadroya geçmek için için mücadele eden taşeron belediye şirket işçileri, Kabine Toplantısı'ndan müjdeli bir haber beklerken Meclis'in kapanmasıyla hayal kırıklığına uğradı.

Uzun zamandır kadro hakkı için mücadele eden ve adaletsizlikle karşı karşıya kalan taşeron belediye şirket işçileri kadroya alınmadan Meclis'in kapanmasıyla bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Seçim öncesi ani bir kararla ya da KHK ile kadroya geçmek isteyen taşeron belediye şirket işçileri yetkililere seslenmeye devam ederken yaşanan bu adaletsizliğin çözümünün seçimlerde kullanacakları oy üzerinde etkili olacağını da vurguluyor.

Hükümetin aileleriyle birlikte sayıları milyonu aşan taşeron belediye şirket işçilerinin oy potansiyelini görmezden gelmemesi ve taşerona kadro meselesini seçim öncesi çözüme kavuşturması bekleniyor.