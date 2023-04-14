Belediye işçileri sendika aidatlarına itiraz ediyor!

Genel İş, Hizmet İş, Belediye İş üyeleri sendikalara ödedikleri aidatları fazla buluyor, düşürülmesi için yetkililere sesleniyor.

Her üç sendika da, işçilerden 1 günlük brüt tutarında aidat kesiyor. Hem aidatın çok yüksek olduğunu hem de sendikaların şeffaf olmadını belirtirten işçiler aidatların nereye gittiğini sorguluyor.

SENDİKALARIN AYLIK KAZANCI DUDAK UÇUKLATIYOR

Genel-İş 130 bin üyesinden ayda yaklaşık 55.267.425 TL,

Hizmet-İş 256 bin üyesinden ayda yaklaşık 109.065.625 TL,

Belediye-İş 119 bin üyesinden ayda yaklaşık 50.934.125 TL aidat kesiyor.

Çoğu işyerinde yüksek aidatlar işçiler arasında tartışılıyor, sendika yönetimlerine aktarılıyor fakat sendikaların aidatları düşürmek için hiçbir adım atmaması işçilerin tepkisini çekiyor.

Birçok mecrada yetkililere seslenen işçiler sendika aidatlarının bir an önce düşürülmesini talep ediyor.

Twitter'da #SendikaAidatlarınıDüşürün etiketiyle etkinlik düzenleyen işçiler sendikaların bu sesleri duymazdan gelmemesini ve bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.