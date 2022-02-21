Elbistan Belediyesi işçiye tazminat ödeyecek

Belediyeye mühendis olarak atanan davacının sözleşmesi 2020 yılında fesih edilmiştir. Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, 2020/112 esasına kayden açılan davada verilen 02/09/2020 tarihli işlemin yürütmesinin durdurulması ve 30/10/2020 tarih, K:2015/922 sayılı işlemin iptali ile davacının parasal haklarının ödenmesine karar verilmesi sonrasında,

- Makine Mühendisi unvan ve kadrosuna uygun olmayan görevde çalıştırıldığı,

- anılan görevlendirmenin ise Mahkemenin işlemin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararının tebliğinden uzun bir zaman geçtikten sonra yapıldığı,

- bu haliyle davalı idarenin mevcut Anayasal ve yasal hükümleri gözardı etmek suretiyle yargı kararının uygulanmaması kastı ile hareket ettiği,

- ağır hizmet kusuru bulunduğu ve bunun sonucunda davacıyı manevi olarak zarara uğrattığı, davalı idarenin olaydaki kusurunun niteliği ve ağırlığı dikkate alınarak manevi zararının karşılığı olarak,

davalı idarece davacıya takdiren 20.000-TL ödenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

İŞTE MAHKEME KARARI