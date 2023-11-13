2024 yılı Ramazan Bayramında otoyol ve köprüler ücretsiz mi olacak? İşte Osmangazi Köprüsü geçiş fiyatı

Milyonlarca vatandaş bugünün sonundan itibaren Ramazan Bayramı tatiline giriyor. Peki Ramazan Bayramı tatili süresince otoyol ve köprüler ücretsiz mi olacak? Açılışı yeni gerçekleştirilen Osmangazi Köprüsünün geçiş fiyatı ne kadar, bayramda ücretsiz mi geçilecek? Köprü ve otoyollar ile ilgili detaylar haberimizde.

Ramazan ayının bitmesine çok az bir süre kaldı. Ramazan bayramında memleketlerine gitmek isteyen birçok aile, şehir dışına seyahat edecek. Bayram seyahatlerinde köprü ve otoyolları kullanacak sürücüler, Ramazan Bayramında köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Konu ile ilgili Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan açıklama yaptı. Peki Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?



Ulaştırma Bakanı Abdulkadir URALOĞLU açıkladı Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir URALOĞLU, vatandaşın en çok merak ettiği soruya cevap verdi. Milyonlarca sürücünun cevabını merakla beklediği 'Köprü ve otoyollar Bayramda ücretsiz olacak mı?' sorusuna cevap veren Ahmet Arslan; Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olacağı müjdesini verdi.



Otoyol ve köprülerdeki ücretsiz geçişin bu akşam yani 10 Nisan 2024 Pazartesi saat 00.00'dan itibaren başlayıp, 13 Nisan 2024 saat 07.00'a kadar sürecek. Yani sürücülerin merakla beklediği soru cevabını bulurken, köprü ve otoyollar bayram tatili boyunca bedava olacak.



Osmangazi Köprüsü Bayramda ücretsiz mi?



İzmir İstanbul arasını 3 buçuk saate düşüren dev proje Osmangazi Köprüsünün açılışı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Köprü açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürücülere müjdeli haberi verdi.

Bayram sonuna kadar geçişler ücretsiz

Erdoğan köprünün açılışında "İnşallah Osmangazi Köprüsü bayram sonuna kadar ücretsiz olarak halkımızın hizmetinde olacaktır ve ben girişimci firmalarımızın bu jesti, aynı zamanda, inşallah bu köprümüzün sadakası olarak hayırlı olacak diyorum." ifadelerini kullandı.



