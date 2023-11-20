2024 yılı bir çok gelişmeyi de beraberinde getirdi.Özellikle asgari ücrete ve memurlara yapılan zamlar, 65 Yaş muhtaçlar aylığı, yaşlılık aylığı alan muhtaçların kendilerine verilebilecek zamları da merak etmesine yol açtı..

2024 Yılı Yaşlılık Maaşı Ne Kadar Oldu? | Yaşlılık Aylığı Kaç Lira Oldu?

2024 Yılının henüz gelmek üzere iken bununla birlikte asgari ücrette ciddi bir artış bekleniyor sendika açıklamalarında 2024 yılında ücretlerin yüksek bir miktarda olması için ağız birliği yapan imza yetkili sendikalar,buna doğru orantılı olarak memur maaşları,emekli maaşları,işçi maaşları da belli bir oranda arttırılmasını beklemektedir

Yapılan bu zamlar elbette Yaşlılık maaşı alan 65 yaş üstü muhtaçlar içinde maaşları içinde yeşil bir ışık yaktı.

Kimler Yaşlılık Aylığı Alabiliyor?

Ak partinin yıllar önce sosyal sorumluluk kapsamında meclise sunduğu yasa ile birlikte,65 yaş ve üzeri muhtaç kişiler yaşlılık maaşı alabiliyor.Ancak bunun belli kriterleri var.

*65 yaş ve üzeri olmak

*Hiçbir sosyal güvencesi olmamak yani Ssk,Bağkur dan emeklilik hakkı kazanamamış olmak

*Gelir durumu geçinmesini sağlamayacak şekilde az olması yada hiç geliri olamayan yaşlılar

*Önceki uygulamada yaşlılık maaşı bağlanacak kişilerde ailesininde geliri hesaplanarak maaşın verilip verilmeyeceğine karar veriliyordu ancak yeni uygulama ile yaşlılık maaşını alacak kişinin sadece kendi geliri ve eşinin geliri hesaplanıyor.Kısaca aylık geliri 483 tl den az olmak şartı aranıyor

*2024 yılı itibarı ile yaşlılık maaşı alacak kişilerde sadece kendi ve eşnin geliri baz alınmaktaydı bu durum 2024 yılında da aynen devam edecek

1 OCAK 2024 İTİBARI İLE YAŞLILIK MAAŞI % ARTTIRALACAK!

Yaşlılık maaşı 2023 yılı itibariyle 2.348 TL olan yaşlılık aylığı ücreti, hükümetin bu konudaki ısrarlı çalışmaları ile 2024 yılı ocak ayında % oranında artırıldı Yaşlılık maaşları 2024 yılında TL oldu.Ancak ülkemizdeki şartları göz önünde bulunduracak olursak bu zammın enflasyon artışının son derece altında kaldığı gözetilmekte. Zira 2022 ve 2023 yılı ülkemiz için çok zor geçmişti.Dolar tarihi zirveleri görürken,alışveriş yapmaya giden bir aile marketler de tüm fiyatların 3 katına çıktığını gördü.Bu durumlara istinaden yaşlılık aylığının en az 15000 TL olmasını şiddetle istiyoruz.

SON DAKİKA:

2024 YILINDA EN DÜŞÜK YAŞLILIK AYLIĞI BİN LİRA OLMASI İÇİN CİDDİ ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

TBMM Genel Kurulu'nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair bir Kanun Teklifi kabul edilerek, yasalaştı.

YAŞLILIK MAAŞI 2024 YILINDA EN AZ 15000 TL OLACAK söylentileri var ama ne kadar doğrudur bilmiyoruz. YASA İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.DURUMUN NETLİK KAZANMASINI TAKİBEN GELİŞMELERİ ANINDA

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Türkiye'de Ortalama 550 bin kişi yaşlılık maaşı alıyor!

Devletimizin yaşlı ve muhtaç kişilere yardım hedefli geliştirdiği Yaşlılık maaşı sisteminde yaklaşık 550 bin civarı Yaşlı bakıma muhtaç kişi maaş alıyor.Bizi büyüten,bugünlere getiren ancak bizle uğraşırken hiçbir sosyal hakka sahip olamayan analarımız babalarımız en azından hayatlarının son perdelerini rahat geçirmeleri için bir nebzede olsa bir miktar maaş alabiliyorlar ve kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

Çocuklarının yanında bile kalsalar bu yaşlılar maaşlarını bence almalılar.Ülkemizdeki sorunları biliyorsunuz özellikle asgari ücretle geçinmeye çalışan,kira ödeyen milyonlarca çalışanımız var.Zaten kendi geçimlerini zor sağlayan bu ailelere bir de annelerine,babalarına bakmak mecburiyetindeler.Ekonomik olarak zor bir duruma gireceği bilinen bu ailelere yaşlılık maaşı bir nevi ilaç gibi gelmektedir.