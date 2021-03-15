İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iple bağladığı köpeği ağaçların bulunduğu bir alana götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Güvenlik birimleri tarafımdan talimatlandırılmış olup, gereken yasal işlemler ivedilikle yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Derince'de boynuna ip bağladığı sokak köpeğini götüren yaşlı adamı gören gençler, şüphelenerek takibe başladı. Köpeği ağaçların bulunduğu alana götüren kişi elle cinsel istismarda bulununca gençler tepki göstererek darbetti. VATANDAŞLAR VALİ YAVUZ'DAN YARDIM İSTEDİ Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile iletişime geçerek, yardım istedi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, 'Güvenlik birimleri tarafımdan talimatlandırılmış olup, gereken yasal işlemler ivedilikle yapılacaktır' paylaşımında bulundu. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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