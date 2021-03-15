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İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iple bağladığı köpeği ağaçların bulunduğu bir alana götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Güvenlik birimleri tarafımdan talimatlandırılmış olup, gereken yasal işlemler ivedilikle yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi
15 Mart 2021 Pazartesi 00:55

Derince'de boynuna ip bağladığı sokak köpeğini götüren yaşlı adamı gören gençler, şüphelenerek takibe başladı. Köpeği ağaçların bulunduğu alana götüren kişi elle cinsel istismarda bulununca gençler tepki göstererek darbetti.

İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi

VATANDAŞLAR VALİ YAVUZ'DAN YARDIM İSTEDİ

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile iletişime geçerek, yardım istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, 'Güvenlik birimleri tarafımdan talimatlandırılmış olup, gereken yasal işlemler ivedilikle yapılacaktır' paylaşımında bulundu. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi

İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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