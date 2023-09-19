2023 Yılında yaşanan önemli olaylar!! 2023 YILINDA NELER OLDU?

2023’de dünyada neler oldu, Türkiye’de neler yaşandı? Türkiye'de 2023 çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçti, 2023’e damga vuran, tüm dünya ajanslarının son dakika olarak duyurduğu olayları tüm detaylarıyla sizler için derledik.

2023 Yılında yaşanan önemli olaylar

Yıl içerisinde yaşanan önemli olaylar ve gelişmeleri listelediğimiz serimize 2023 yılı ile devam ediyoruz. 2023 yılı önemli olaylar kronolojik olarak sıralandı. Vefat, deprem, yangın ve benzer önemli olaylar tarihleriyle birlikte ele alındı. Türkiye ve dünya gündeminden 2023 yılının en önemli haberlerini gelin birlikte inceleyelim.

12 Ocak: Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Burhan Çaçan, 12 Ocak 2023 tarihinde İstanbul’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul’daki Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.

18 Ocak: Ukrayna’da helikopter kazası

Ukrayna’da, Kiev yakınlarındaki Brovary’de bir helikopter düştü. Kazada, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy’nin hayatını kaybetti. Ölü sayısının, 3’ü çocuk toplam 18 olduğu bilgisi paylaşıldı.

21 Ocak: İsveç’te Kur’an yakma eylemi

İsveç’li politikacı Rasmus Paludan, dün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen provokatif eylemini gerçekleştirdi ve Kuran-ı Kerim yaktı. Paludan’ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı ve müdahale etmediği görüldü.

6 Şubat: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki deprem

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Kurtarma çalışmaları devam ederken aynı bölgede 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Malatya ve diğer çevre illerde de can ve mal kayıpları yaşandı. Depremde son resmi rakamlara göre 50.783 kişi hayatını kaybetti, arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

11 Şubat: Deniz Baykal hayatını kaybetti

Siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Deniz Baykal 11 Şubat 2023 tarihinde Ankara’daki evinde 84 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Aslı Baykal babasının kalp krizi nedeni ile öldüğünü açıkladı.

15 Şubat: ‘Türkiye Tek Yürek’ ortak yayını ile deprem bölgesi için yardım kampanyası düzenlendi

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin yıkıcı etkisi birçok ilde görüldü. Afet bölgesi ilan edilen bu iller için ‘Türkiye Tek Yürek‘ bağış kampanyası düzenlendi. Birçok kanalın katıldığı ortak yayında nakdi bağış ve kısa mesaj bağışı toplandı. Ortak yayın saat 20:00’da başlarken gece geç saatlere kadar devam etti. Kampanya süresince telefonla bağlanarak yapılan bağışlarda 115 milyar 146 milyon 528 bin lira, SMS ile yapılan bağışlarda ise 9 milyon adet üzerinde SMS ile milyonlarca lira toplandı.

1 Mart: Yunanistan’da tren faciası

Başkent Atina’dan Selanik kentine giden bir yolcu treni ile Selanik’ten Larissa’ya giden bir yük treni, Larissa kenti dışında çarpıştı. Larissa Adli Tıp Servisi Başkanı Rubini Leontari yaptığı açıklamada, tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 57 olduğunu açıkladı. Yunan İtfaiyesi’nin son açıklamasına göre, 56 yolcudan ise hala haber alınamadı.

14 Mart: Yerli otomobil Togg’un fiyatı açıklandı

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un fiyatı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, Togg’un ilk modelinin fiyatı 953 bin TL’den başlıyor. Togg, C-segment elektrikli SUV modelinin fiyatı ile birlikte, aracın ismini de açıkladı. Yerli otomobilin adı T10X şeklinde belirlendi. Otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak.

15 Mart: Şanlıurfa’da sel felaketi

Adıyaman ve Şanlıurfa’yı etkisi altına alan sağanak yağmur sele neden oldu. Yaşanan taşkınlarda resmi rakamlara göre 20 kişi hayatını kaybetti.

15 Nisan: İMECE uydusu uzaya fırlatıldı

Türkiye’nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, Türkiye saatiyle 09.48’de ABD’nin California eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden başarıyla uzaya fırlatıldı. İMECE uydusu, 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak.

Coğrafi kısıt olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü çekebilecek uydu, hedef tespit ve teşhis, doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye’ye hizmet verecek.

11 Mayıs: Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaptığı basın toplantısıyla adaylıktan çekilme kararını açıkladı. İnce, “Türkiye’ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde, seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Benim tek derdim Türkiye” ifadelerini kulandı.

14 Mayıs: Cumhurbaşkanlığı seçimleri

13. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçime katılan adaylar sırasıyla Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan şeklindedir. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en yüksek oyu Recep Tayyip Erdoğan alırken ikinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı. Hiç bir aday %50 + 1 oy sınırını geçemediği için seçim ikinci tura kaldı.

28 Mayıs: 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu

Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu düzenlendi. 14 Mayıs 2023 tarihinde milletvekili seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmış ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiç bir aday %50 + 1 oy sınırına ulaşamamıştı. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs Pazar günü yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan, geçerli oyların %52,18’ini alarak seçimi kazanarak Türkiye’nin 13. cumhurbaşkanı olurken Kemal Kılıçdaroğlu %48 oy aldı.

30 Mayıs: 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray oldu

Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü’nü 4-1 mağlup ederek sezonun şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray böylelikle 23. kez şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

3 Haziran: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı

13. Cumhurbaşkanlığının belli olmasının ardından kabine de açıklandı. Yeni kabinede yer alan isimler şu şekilde yer aldı;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı – Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanlığı – Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanlığı – Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanlığı – Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı – Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanlığı – Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanlığı – Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanlığı – Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanlığı – Yaşar Güler

Sağlık Bakanlığı – Fahrettin Koca

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı – Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanlığı – İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanlığı – Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Abdülkadir Uraloğlu

4 Haziran: Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

Azerbaycan’da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası’nı üçer altın ve bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamlayan Türkiye, tarihi başarılara imza attı. Ay-yıldızlı tekvandocular, tarihte ilk kez bir Dünya Şampiyonası’nda 3 altın madalya kazandı.

14 Haziran: Yunanistan açıklarında göçmen teknesi faciası: 82 ölü

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nda bulunan Navarin’den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran’da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora oldu. Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı’na getirilirken, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 82 kişinin cesedine ulaşıldı. Olayın üzerine Europol soruşturma başlattı.

22 Haziran: Titanik enkazını görmek için dalan denizaltı kazası

18 Haziran 2023 tarihinde, OceanGate şirketi tarafından Titanic enkazına gezi düzenleyen Titan denizaltısı Kuzey Atlantik Okyanusu’nda kayboldu. Titan ile iletişim, enkaz alanına dalışının 1 saat 45 dakika sonra kesildi. 22 Haziran tarihinde ABD Sahil Güvenliği deniz altının enkazına ulaşıldığını ve içerisindeki beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Mürettebat ve yolcular ise şu şekilde;

Stockton Rush , Amerikan denizaltı pilotu ve iş adamı. OceanGate’in CEO’su ve kurucu üyesiydi.

, Amerikan denizaltı pilotu ve iş adamı. OceanGate’in CEO’su ve kurucu üyesiydi. Şehzade Davut , Pakistanlı-İngiliz bir işadamı (Dawood Hercules Corporation’dan). Pakistan’ın en zenginlerinden biriydi.

, Pakistanlı-İngiliz bir işadamı (Dawood Hercules Corporation’dan). Pakistan’ın en zenginlerinden biriydi. Süleyman Davut , Şehzade Davut’un 19 yaşındaki oğlu.

, Şehzade Davut’un 19 yaşındaki oğlu. Hamish Harding , İngiliz işadamı, havacı ve uzay turisti. Daha önce Mariana Çukuru’na inmiş, Dünya’nın çevresini dolaşmak için Guinness Dünya Rekorunu kırmış ve 2022’de Blue Origin NS-21 ile uzaya uçmuştu.

, İngiliz işadamı, havacı ve uzay turisti. Daha önce Mariana Çukuru’na inmiş, Dünya’nın çevresini dolaşmak için Guinness Dünya Rekorunu kırmış ve 2022’de Blue Origin NS-21 ile uzaya uçmuştu. Paul-Henri Nargeolet, eski bir Fransız Donanması komutanı, dalgıç, denizaltı pilotu.

1 Temmuz: Asgari ücret 11.402 TL oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Temmuz itibarıyla asgari ücretin net 8.506 liradan 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdıklarını açıkladı. Böylelikle asgari ücrete Temmuz 2023 ara dönem için %34 zam yapılmış oldu.

8 Temmuz: Özkan Uğur hayatını kaybetti

MFÖ grubunun üyelerinden, sevilen sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti. 69 yaşında yaşamını yitiren Özkan Uğur, üç kez lenf kanserini yenmiş ancak hastalığı nüksetmişti. Bir süredir İstanbul’daki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu.

17 Temmuz: Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin final maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçı Filenin Sultanları setlerde 3-1 kazanarak Milletler Ligi’nde şampiyon oldu. 2023’teki finalde ulaştığı zaferle ilk şampiyonluğunu elde etti.

26 Temmuz: Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.

5 Ağustos: Süleyman Özışık hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Gazeteci – Yazar Süleyman Özışık, 52 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

6 Ağustos: Milli okçu Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu

Almanya’da düzenlen Dünya Şampiyonası’nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters’i 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalya kazandı. 24 yaşındaki sporcu, bu turnuvada altın madalya kazanan ilk Türk okçu oldu ve bu başarıyla tarihe geçti.

7 Ağustos: Erkin Koray hayatını kaybetti

Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti. Kanada’nın Toronto kentinde hastaneye kaldırılan usta sanatçı, akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Cemalim, Fesupanallah, Arap Saçı, Yalnızlar Rıhtımı, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılara imza atmıştı.

3 Eylül: Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali’nde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek ilk kez şampiyon oldu. Bu sonuçla Kadın Voleybol Milli Takımımız Avrupa’nın en büyüğü olarak adını tarihe yazdırdı. Dünya basını Filenin Sultanları’nın başarısına geniş yer ayırdı.

8 Eylül: Fas’da 7 büyüklüğünde deprem

Fas’da yerel saatle 23.10’da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı resmi rakamlara göre 2 bin 900’ü aştı.

2023 yılında şehit olan asker sayısı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı şehit verilerine göre Türkiye’de 1 Ocak – 7 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki şehit sayısı 28’dir. Şehitlerimiz arasında Er, Sözleşmeli Er, Uzman, Astsubay, Üstçavuş, Başçavuş, Teğmen, Yüzbaşı, Binbaşı, Yarbay ve Korgeneral gibi birçok rütbede askerimiz bulunmaktadır. 2023 yılında şehit olanların isimleri ve listesi için M.S.B. resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

2023 yılında işlenen kadın cinayetleri

2023 yılında Türkiye’de kadına yönelik şiddetten ölen kadın sayısı 162‘dir. Bir önceki yıl olan 2022 yılında Türkiye’de işlenen kadın cinayeti sayısı ise 396’dır. Bu sayının bu günden itibaren hiç artmaması ve sonraki yıllarda da sıfırlanması dileğiyle…

Yıl içerisindeki önemli olay ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 2023 yılı önemli olaylar ve gelişmeler ve diğer güncel haberler için Blog Artı’yı takip etmeyi unutmayın.