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Dünya, Fatih Terim'i konuşuyor! Galatasaray taraftarı 15 dakikada sosyal medyada tarih yazdı

Galatasaray'da başkanlığa Dursun Özbek'in seçilmesinin ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'i yeniden takımın başında görmek isterken, yaptıkları organizasyonla sosyal medyaya damga vurdu. Taraftarlar, "Fatih Terim zamanı" etiketini 15 dakika gibi kısa bir sürede Türkiye gündeminde 1. sıraya, birçok ülkede ise ilk 5 içerisine taşıdı.

Dünya, Fatih Terim'i konuşuyor! Galatasaray taraftarı 15 dakikada sosyal medyada tarih yazdı
Kamusaati
Kamusaati
19 Haziran 2022 Pazar 10:11

Domenec Torrent ile yolları ayırmak için gün sayan Galatasaray'da yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un ismi sık sık gündeme gelirken, taraftarlar sosyal medyada yaptıkları Fatih Terim çağrısıyla gündeme oturdu.

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNE DAMGA VURDU

Galatasaray taraftarı, Twitter'da "Fatih Terim zamanı" etiketini yaptıkları paylaşımlarla 15 dakikada Türkiye gündeminde 1. sıraya çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın başında yeniden deneyimli hocayı görmek isteyen taraftarlar, etiketi dünya gündeminde ise ilk 5 içerisine taşıdı. Dursun Özbek yönetimine çağrıda bulunan sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, Galatasaray'ın kurtuluş reçetesi olarak Fatih Terim'i gösterdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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