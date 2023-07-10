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Mauro Icardi, Türk futbol tarihine geçecek! İşte Dudak Uçuklatan o Maaş

Mauro Icardi, Türk futbol tarihine geçecek! İşte Dudak Uçuklatan o Maaş

Mauro Icardi, Türk futbol tarihine geçecek! İşte Dudak Uçuklatan o Maaş
Admin
Admin
10 Temmuz 2023 Pazartesi 13:10

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde 10 milyon euro ile Türkiye'de gelmiş geçmiş en yüksek maaşı alan futbolcu olacak.

Galatasaray uzun süredir bonservisini almak için çaba gösterdiği Mauro Icardi transferinde sona geldi. Sarı-kırmızılılar, PSG'den bonservisini almak üzere olduğu Arjantinli yıldıza, 10 milyon euro maaş vererek tarihe geçecek.

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BENZERİ YOK

Icardi, yıllık 10 milyon euro maaş ile Türk futbol tarihinin en yüksek maaş alan futbolcusu olacak. Arjantinli yıldızdan önce rekor 5 milyon euro ile yine Galatasaray'dan Radamel Falcao'ya aitti.

Türkiye'de en yüksek maaş alan futbolcular şöyle:

  • Radamel Falcao - 5 milyon euro
  • Robin Van Persie - 4 milyon 900 bin euro
  • Pepe - 4 milyon 750 bin euro
  • Negredo - 4 milyon 350 bin euro
  • Edin Dzeko - 4 milyon 200 bin euro

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