Mauro Icardi'den Galatasaray'ı yıkan haber!

2022/23 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ın en dikkat çekici oyuncusu olan Icardi'nin ne kadar maaş istediği belli oldu.Ne söylendi?

Şampiyonluğun kilit isimlerinden olan Mauro İcardi için Wanda Nara yüksek uçuyor… PSG ile 1 sezon daha kontratı olan oyuncuyu Fransız ekibi göndermeyi düşünürken en büyük sorun istediği yıllık ücret olarak dikkat çekiyor.

Arjantinli santrfor için G.Saray cephesi her türlü imkanı seferber ederken yıllık 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Sabah'ın haberine göre; Icardi cephesi ise 3 senelik kontrat talep ederken her sezon için ise 10 milyon Euro garanti para istedi.

Galatasaray'la uyuşmuyor

Yıldız oyuncunun toplam yıllık garanti ücret maliyeti böylece 30 milyon Euro (834.4 milyon TL) olurken bu bedel ise Galatasaray'ın verebileceğinin çok üzerinde. Yönetim, bir taraftan bu transfer için Wanda Nara'dan indirim beklerken diğer yanda ise sponsor arayışları devam ediyor.

Son sezonunda PSG'den yıllık 9 milyon Euro alan futbolcu için Fransız ekibinin bonservis isteği de bu transfere eklenince maliyet daha da büyüyecek. Suudi Arabistan'dan gelecek yüksek teklifler de İcardi için masaya koyulurken yönetim, temasları kesmeden ancak işi ağırdan alarak ilerliyor.