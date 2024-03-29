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YÖK'ten denklik düzenlemesi! İlk 400'e doğrudan, ilk 1000'e YKS şartı yok

YÖK'ten denklik düzenlemesi! İlk 400'e doğrudan, ilk 1000'e YKS şartı yok

YÖK'ten denklik düzenlemesi! İlk 400'e doğrudan, ilk 1000'e YKS şartı yok
Admin
Admin
29 Mart 2024 Cuma 11:25

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri hakkında yeni bir düzenlemeye gitti. Düzenlemede dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 400'de olanlara doğrudan denklik imkanı sunulacak.

İLK 400 VE 1000'E GİREN ÜNİVERSİTELERDEN MEZUNLARA YKS ŞARTI YOK

Düzenlemeye göre sıralamalarda ilk 400'de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek, ilk 1000'de bulunanlardan mezun olanlara YKS'ye girme şartı olmayacak.

İLK BİN DIŞINDAKİ TIP, HUKUK ECZACILIK BÖLÜMLERİNE YKS ZORUNLULUĞU

İlk bin dışındaki üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS'ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var. Diğer bölümler için ise YKS'ye girme zorunluluğu aranmayacak.

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