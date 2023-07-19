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ÖSYM sonuçları Açıkland ımı ,son dakika! YKS 2023 sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM sonuçları Açıklandı mı ,son dakika! YKS 2023 sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM sonuçları Açıkland ımı ,son dakika! YKS 2023 sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Admin
Admin
19 Temmuz 2023 Çarşamba 19:37

YKS sonuçları merak ediliyor. Milyonların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamada. Peki ama ÖSYM YKS 2023 sonuçlarını yarın saat kaçta açıklayacak? Bugün açıklanacak mı? YKS 2023 sonuç sorgulama ekranının erişime açılacağı saat merak ediliyor. Üniversite sınavına giren öğrenciler, heyecanla ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekliyor. YKS; TYT, AYT ve TDT olmak üzere haziran ayında 3 oturumda tamamlandı. Gözler şimdi ise ÖSYM'de... ÖSYM sonuçları saat kaçta açıklar? YKS oturumları bu sene 17-18 Haziran tarihlerinde yapıldı. ÖSYM sınav takvimine göre YKS sonuçları bu sene 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

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