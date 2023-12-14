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2024 KPSS'de hatalı soru var mı, soru iptali olacak mı?

2024 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Kültür ve Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları gerçekleşecek. Sınavdan çıkan yüzbinlerce aday, sorularda hata olup olmadığını merak ediyor. Peki KPSS 2024 sınavında hatalı soru var mı? Kpss Genel Kültür Genel yetenek sınavında hata var mı?

2024 KPSS'de hatalı soru var mı, soru iptali olacak mı?
Kamusaati
Kamusaati
14 Aralık 2023 Perşembe 21:40

Pazar günü yapılan 2024 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı sona erdi. Kamuda memur olmak isteyen adaylar saat 10.00'da başlayan KPSS'de ter döktü. Peki 2024 KPSS Lisans sınavında hatalı soru var mı? Sınavdan çıkan adaylar soruları ve cevapları tartışıyor. 2024 KPSS Soru Tartışma Platformu'na haberimizden ulaşabilirsiniz. 

2024 KPSS'de Hatalı Soru Var mı?

Yüzbinlerce aday,  pazar sabah 10.00'da başlayan ve 120 dakika süren KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavına giren adaylar soruları tartışıyor. 2023 KPSS'ye göre soruların kolay olduğunu belirten uzmanlar, sistemli çalışanların rahatça yapabileceği tarza soruların sorulduğunu ifade etti. 2024 KPSS'de hatalı ve iptal soru henüz yok. Ancak herhangi bir iptal veya tartışma oluşturacak soru olduğunuda Kamu Saati haber sitemizden öğrenebileceksiniz.

Sınava giren binlerce memur adayı tarih sorularının zorluğundan şikayet etti. Sizde 2024 KPSS sınavında hatalı soru olduğunu düşünüyorsanız, sayfamızın "Yorum" kısmına yazabilirsiniz.

2024 yılında yapılan KPSS Lisans sınavında sorulan bazı sorular sınava giren adaylar tarafından yoğun bir şekilde eleştirilmişti. Her KPSS'de olduğu gibi Tarih sorularından şikayetçi olan birçok aday, 2020 KPSS'de Tarih sorularından müzdarip oldu. 

geçmiş yılların soru kitapçıklarına ve 2024 kpss sınav sorularına aşağıdan ulaşabilirsiniz

2017 Yılına ait Genel Kültür ve Güncel Bilgilere Ulaşmak için TIKLAYINIZ

2018 Yılına ait Genel Kültür ve Güncel Bilgilere Ulaşmak için TIKLAYINIZ

2019 Yılına ait Genel Kültür ve Güncel Bilgilere Ulaşmak için TIKLAYINIZ

2020 Yılına ait Genel Kültür ve Güncel Bilgilere Ulaşmak için TIKLAYINIZ

2021 Yılına ait Genel Kültür ve Güncel Bilgilere Ulaşmak için TIKLAYINIZ

2022 Yılına ait Genel Kültür ve Güncel Bilgilere Ulaşmak için TIKLAYINIZ

2023 Yılına ait Genel Kültür ve Güncel Bilgilere Ulaşmak için TIKLAYINIZ


Kaynak: Kamu Saati Özel
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