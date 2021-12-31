Yılbaşını Evde Geçireceklere Pratik Yemek Tarifleri 2022

Pratik Çorba Tarifleri Yepyeni Yemek Tarifleri Yılbaşı Konsepti Yılbaşı Menüsü
Geleneksel lezzetlerden uzaklaşıp biraz daha farklı tamda yılbaşına özel bir çorba tarifi arıyorsanız size karamelize soğanlı patates çorbasını önerebiliriz. Bir kere kıvamı tadı lezzeti harika
Malzemeler
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 500 gram patates
- 3,5 su bardağı sıcak su
- Tuz
- Karamelize soğan için:
- 1 soğan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için:
- Zeytinyağı
- Kırmızı pul biber
Hazırlanışı
Ezdiğiniz sarımsağı tereyağında pembeleşinceye kadar kavurup Kabuklarını soyup küp doğradığınız patatesleri de ilave edip 5-6 dakika daha kavrulmaya bırakıyoruz. Patateslerin rengi dönmeye başlayınca sıcak suyu ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın. Çorbanızı patatesler yumuşayıncaya kadar pişirip altını kapatalım ocağın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blender’dan geçirin. Kremayı ekleyip tekrar ocağa alın ve kaynamaya başladığında ocaktan indirin
Üzeri İçin Karamelize Soğan;
soğanları enine ince incedoğruyoruz. Tereyağında kahverengi olana kadar soteleyip rengi kahveye döndüğü an ocaktan alıyoruz. Çorbanızı kaselere paylaştırın. Üzerine karamelize soğan ilave edin. Zeytinyağını kırmızı pul biberle yakıp çorbanızın üzerine gezdirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun