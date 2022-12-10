Kahvaltılık Krep Tarifi (EN KOLAY PRATİK) RESİMLİ ANLATIM

İyi bir krep yapmak karışımdan çok el becerisi ister. Biraz pratik yapmanız gerekecektir ;) Bu arada hamura tuz koymazsanız reçel veya çikolata sürerek de tüketebilirsiniz. Tuzlu sevenlere ise önerim içine peynir sarılmasıdır. Kahvaltılık krep tarifini deneyecek herkese afiyet olsun :)

Bu kolay krep tarifi için hazırladığımız videoyu da izlemenizi öneririm :)

Sütsüz krep tarifi olur mu?

Süte alerjisi olanlar aynı şekilde ve ölçülerle süt yerine su kullanarak krep hazırlayabilirler, veya su yerine soya sütü kullanılabilir, tabi bu konularda önce doktora danışmak gerekir.

Krep hamuru nasıl yapılır?

Daha doğrusu krep hamurun kıvamı nasıl olmalıdır? Son yıllarda oğlum için sıklıkla krep yapmak durumunda kalınca haliyle hamurun kıvamı konusunda çok deneme yaptım. İşin aslı aynı malzemeleri kullanmama rağmen neden annemin yaptıkları daha güzel oluyor diye uzun zaman uğraştım. Acaba sütünden mi, suyundan mı neden onun yaptıkları hep yumuşacık oluyor diye ciddi ciddi düşünüp durdum. Hatta annem krep yaparken gizli gizli izledim, neyi farklı yapıyor diye, çünkü annemin krepleri hep daha gözenekli ve yumuşacık olur ve ben de öyle severim. İşin sonunda krep yaparken sonucu etkileyecek birkaç önemli konuyu kendimce çözdüm.Öncelikle yumuşak krep yapmak için hamurun kıvamı oldukça cıvık olmalı, unun cinsinden veya yumurtanın büyüklüğünden bile fark eder tabi, en güvenilir ölçü sizin elinizin ölçüsü , göz kararınızdır. Öyle kek hamuru gibi bir krep hamuru yaparsanız bahsettiğim gibi ince yumuşacık krep yapmanız zor. Bunun dışında belki gözden kaçıyor ama kullanılan tava çok önemli. Ben krep yaparken döküm krep tavası kullanıyorum, tavanın kenarları yüksek olmamalı yoksa çevirmeniz zor olabilir. Yapışmaz bir tava kullanmanız gerekir, bir ara çok popüler olan seramik tavaları ben sevemedim maalesef. En uygun tavayı ancak deneyerek kendiniz karar verebilirsiniz sanırım. Fakat sadece bu iş için kullanacağınız bir krep tavasını mutlaka mutfağınızda bulundurmanızı tavsiye ederim.

Krep pişirmenin püf noktaları, krep nasıl pişirilir?

Krep pişirirken diğer önemli bir konu da ocağın sıcaklığı, ısıyı öyle ayarlamanız gerekir ki, ne pişme süresi uzasın ne de krep döktüğünüz gibi yansın. Eğer hamuru döktüğünüz anda daha yayılıp suyunu çekmeden yanıyorsa sıcaklık çok yüksek demektir, bunu zaten istemeyiz ama eğer sıcaklık çok az ise bu defa da pişme süresi uzar ve krep sert olur. Genelde ilk pişen krep biraz daha uzun süre de pişse de 2. ve daha sonrakiler hemen hemen eşit sürede ve daha hızlı pişerler, Hamuru yaydırdıktan sonra kısa süre içerisinde suyunu çektiği anda hemen çevirebilirsiniz. Bunun için ucu ince silikon spatula kullanmayı tercih ediyorum. Zamanla tecrübe ile uygun kıvamdaki hamuru uygun sıcaklıkta hızla pişirebildiğinizi siz de göreceksiniz.

Bu krep tarifi ile farklı krepler yapabilir miyim?

Elbette, bu krepleri sadece kahvaltıda yemek zorunda değilsiniz, aynı krepler ile sayısız farklı krepli tarifi hazırlayabilirsiniz. Örneğin tavuklu krep, kıymalı krep, etli krep, sebzeli krep, mantarlı krep, peynirli krep gibi çok sayıda farklı tarifini bu kreplerle hazırlayabilirsiniz. İç harcınızı hazırladıktan sonra bu kreplerin içine doldurup fırınlayabilirsiniz.İşte böyle krep hakkındaki deneyimlerimi naçizane paylaşmak istedim çünkü içerisinde süt un ve yumurta olmasına rağmen neden farklı farklı tarifler var, işin sırrı nedir biraz irdelemek istedim. Elbette ki iyi krep nasıl olur, herkese göre bunun cevabı farklı olabilir. Yazdıklarım benim şahsi fikirlerim, bu kadar uzun uzadıya yazdığıma da bakmayın, eminim siz de kendi zevkinize göre zamanla kendi ölçü ve kıvamınızı tutturabilirsiniz. Emin olun bir iki denemeden sonra seri üretime geçeceksiniz, şimdiden afiyetler olsun :)Bunlar dışında söylemeden geçemeyeceğim, krep veya akıtma tuzlu olarak yapılır, fakat kahvaltıda reçel veya çikolata ile de nefis olur, size tavsiyem bu durumda tuzu bir fiske koyarak hazırlayabilirsiniz. Hamura şeker koyma ihtiyacı hissetmiyorum ben, zaten içerisine bal, reçel veya çikolata ile yeteri kadar tatlanmış oluyor.Bu hamura kıyılmış maydanoz veya dereotu ekleyerek maydanozlu krep veya dereotlu krep de hazırlanabilir.