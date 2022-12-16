Midye Poğaça Tarifi (En Kolay En Güzel Puaça Tarifi) RESİMLİ ANLATIM

Midye Poğaça Tarifi İçin Malzemeler, Midye Poğaça Tarifi Nasıl Yapılır?
Midye Poğaça Tarifi İçin Malzemeler
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket kabartma tozu
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 yumurta sarısı
- 1 çay bardağı ılık su
- 1 çay bardağı yoğurt
- 4 su bardağından biraz eksik un (kontrollü ekleyin yumuşak bir hamur olacak)
Arasına sürmek için;
- 200 gram margarin yada tereyağ
Puaça İçi için;
- Beyaz peynir
- 2 yumurtanın akı
Puaça Üzeri için;
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
Midye Poğaça Tarifi Nasıl Yapılır?
- Öncelikle sıvı malzemeleri yoğurma kabına alıyoruz çırpma teli ile karıştırıyoruz.
- Kabartma tozu ve tuz ilave edip tekrar karıştırıyoruz unu azar azar ilave edip yoğuruyoruz ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor bu yüzden unu kontrollü ekleyin.
- Hazırladığımız hamurdan 4 eşit beze yapıp daha sonra ilk bezeyi un serperek açıyoruz, ikinci bezeyi de aynı şekilde açıp üzerine eriyip ılıyan yağı her yerine gelecek şekilde sürüyoruz.
- İlk açtığımız bezeyi üzerine serip tekrar yağ sürüp rulo yapıyoruz diğer iki bezeyi de aynı şekilde hazırlayıp ruloları streç ile sarıp buzlukta 40 dakika dinlendirin.,
- Sonra çıkarıp iki parmak kalınlığında kesip elimizle biraz bastırıp merdane ile çay tabağı büyüklüğünde açıp hazırlıyoruz peynir ve yumurta akı ile hazırlanan harçtan koyup kapatıyoruz fırın kağıdı serdiğimiz tepsiye diziyoruz.
- Üzerine yumurta sarısı sürüp 190 derece ısıttığımız fırında altı üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz ve miss gibi poğaçalar servise hazır afiyet olsun.
Midye Poğaça Tarifi Fotoğraflı Yapılışı