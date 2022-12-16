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Midye Poğaça Tarifi (En Kolay En Güzel Puaça Tarifi) RESİMLİ ANLATIM

Midye Poğaça Tarifi İçin Malzemeler, Midye Poğaça Tarifi Nasıl Yapılır?

Midye Poğaça Tarifi (En Kolay En Güzel Puaça Tarifi) RESİMLİ ANLATIM
Kamusaati
Kamusaati
16 Aralık 2022 Cuma 23:11

Midye Poğaça Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 çay bardağı ılık su
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 4 su bardağından biraz eksik un (kontrollü ekleyin yumuşak bir hamur olacak)

Arasına sürmek için;

  • 200 gram margarin yada tereyağ

Puaça İçi için;

  • Beyaz peynir
  • 2 yumurtanın akı

Puaça Üzeri için;

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Midye Poğaça Tarifi Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle sıvı malzemeleri yoğurma kabına alıyoruz çırpma teli ile karıştırıyoruz.
  • Kabartma tozu ve tuz ilave edip tekrar karıştırıyoruz unu azar azar ilave edip yoğuruyoruz ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor bu yüzden unu kontrollü ekleyin.
  • Hazırladığımız hamurdan 4 eşit beze yapıp daha sonra ilk bezeyi un serperek açıyoruz, ikinci bezeyi de aynı şekilde açıp üzerine eriyip ılıyan yağı her yerine gelecek şekilde sürüyoruz.
  • İlk açtığımız bezeyi üzerine serip tekrar yağ sürüp rulo yapıyoruz diğer iki bezeyi de aynı şekilde hazırlayıp ruloları streç ile sarıp buzlukta 40 dakika dinlendirin.,
  • Sonra çıkarıp iki parmak kalınlığında kesip elimizle biraz bastırıp merdane ile çay tabağı büyüklüğünde açıp hazırlıyoruz peynir ve yumurta akı ile hazırlanan harçtan koyup kapatıyoruz fırın kağıdı serdiğimiz tepsiye diziyoruz.
  • Üzerine yumurta sarısı sürüp 190 derece ısıttığımız fırında altı üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz ve miss gibi poğaçalar servise hazır afiyet olsun.

Midye Poğaça Tarifi Fotoğraflı Yapılışı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #resimli #Midye Poğaça #Puaça #Poğaça #midye
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