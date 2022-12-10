Kolay Pankek Tarifi İçin Malzemeler

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Pişirme aşamasında kullanmak için;

sıvı yağ

Servis önerisi:

Kivi, muz, çilek, reçel, bal, çikolata

Kolay Pankek Tarifi Nasıl Yapılır?

Puf puf kabarmış nefis pankek yapmak için doğru yerdesiniz :)

Pankek yapmak için öncelikle yumurtalar ve şekeri uygun bir karıştırma kabına alarak iyice çırpalım. Süt, un, kabartma tozu, vanilya ilave çırpma teli ile çırpalım. Siz dilerseniz mikser ile de çırpabilirsiniz. Kek kıvamından biraz daha koyu olacak şekilde hamur hazırlayalım. Teflon ya da yapışmaz bir tavaya az sıvı yağı dökelim, fırça yardımı ile her tarafına dağıtalım. Sıvı yağı az kullanmak pankek yapmanın püf noktalarındandır. Dilerseniz peçete ile de tavaya dağıtabilirsiniz. 1 büyük kaşık hamur dökülerek hamurun kendi kendine yayılmasını bekleyelim. Üzeri göz göz olmaya başlayan pankeklerimizi spatula yardımı ile ters çevirelim. Diğer taraflarını da pişirelim. Her iki tarafı da pişen pankeklerimizi servis tabağına alalım. Üzerine pudra şekeri serpilerek zevkinize göre muz, kivi, çilek, çikolata, bal, sürülebilir çikolata, reçel ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Not: bu ölçüler ile 18-20 adet pankek elde ettim. Kahvaltılarda veya canınız tatlı istediğinizde bu pankek tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ederim, bir defa deneyin, zaten sürekli yapacağınıza eminim :)

Kolay Pankek Tarifi Fotoğraflı Yapılışı