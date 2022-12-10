Kolay Pankek Tarifi İçin Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 su bardağı süt
- 1,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Pişirme aşamasında kullanmak için;
- sıvı yağ
Servis önerisi:
- Kivi, muz, çilek, reçel, bal, çikolata
Kolay Pankek Tarifi Nasıl Yapılır?
Puf puf kabarmış nefis pankek yapmak için doğru yerdesiniz :)
- Pankek yapmak için öncelikle yumurtalar ve şekeri uygun bir karıştırma kabına alarak iyice çırpalım.
- Süt, un, kabartma tozu, vanilya ilave çırpma teli ile çırpalım. Siz dilerseniz mikser ile de çırpabilirsiniz. Kek kıvamından biraz daha koyu olacak şekilde hamur hazırlayalım.
- Teflon ya da yapışmaz bir tavaya az sıvı yağı dökelim, fırça yardımı ile her tarafına dağıtalım. Sıvı yağı az kullanmak pankek yapmanın püf noktalarındandır. Dilerseniz peçete ile de tavaya dağıtabilirsiniz.
- 1 büyük kaşık hamur dökülerek hamurun kendi kendine yayılmasını bekleyelim.
- Üzeri göz göz olmaya başlayan pankeklerimizi spatula yardımı ile ters çevirelim. Diğer taraflarını da pişirelim.
- Her iki tarafı da pişen pankeklerimizi servis tabağına alalım.
- Üzerine pudra şekeri serpilerek zevkinize göre muz, kivi, çilek, çikolata, bal, sürülebilir çikolata, reçel ile servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
Not: bu ölçüler ile 18-20 adet pankek elde ettim. Kahvaltılarda veya canınız tatlı istediğinizde bu pankek tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ederim, bir defa deneyin, zaten sürekli yapacağınıza eminim :)
Kolay Pankek Tarifi Fotoğraflı Yapılışı
Pankek tarifi püf noktası
- Pankek hamurunun kıvamının tam ayarında olmasıdır. Denedikçe siz de göreceksiniz ki eğer kıvamı çok akıcı olursa yeterince puf puf ve kabarık olmayacaktır. Kıvamı akacak kadar akışkan ama mümkün olduğunca da koyu yapmanızı öneririm. Kaşığa doldurup ısınmış tavaya dökünce yavaş bir şekilde yayılmalı, kaşığın ucu ile dökerseniz daha yuvarlak olur, bir tarafı pişince diğer yüzünde kabarıklar oluşacaktır.
- Sıcaklığı iyi ayarlamalısınız ki hemen bir tarafı yanmasın. Bütün bunlar denemelerle alışkanlık halini alıyor zamanla ve kıvamını da sıcaklığı da hemen ayarlıyorsunuz. İlk denemede tutturamayanlar hemen umutsuzluğa kapılmasın bence, bu enfes pankekleri emin olun çok seveceksiniz :)
- Pankeklerinize kaşık ile de düzgün şekiller verebilirsiniz ancak bu konu da zorlanıyorsanız pankek kalıplarından alıp kullanabilirsiniz ya da pankek tavası kullanabilirsiniz.
Pankek sunumları
- Elde ettiğiniz pankeklerin orta kısmını şekilli bir kurabiye aparatı ile çıkartarak diğer yarısının üzerine çikolata sürüp, ortasına şekil verdiğiniz pankekleri çikolatalı pankeklerinizin üzerine kapatarak çikolata dolgulu pankek elde edebilirsiniz.
- Pankeklerinizin arasına çikolata sürüp içerisine çilek, muz gibi meyveler ekleyerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz.
- Isıya dayanıklı kalıplar alıp tavaya yerleştirerek pankeklerinizi farklı şekiller oluşturarak pişirebilirsiniz.
- Pankeklerinize külah şekli vererek içerisine krema sıkabilir dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Külah şeklini nasıl vereceğinizi öğrenmek istemez misiniz? Külah pankek tarifi için tıklayın.
Pankek Çeşitleri:
- Farklı bir tat, farklı bir görüntü elde etmek istiyorsanız pankekinizi kakaoluda yapabilirsiniz. Kakaolu pankek tarifine ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz.
- Çikolatalı pankek oldukça rağbet gören bir pankek çeşididir. 7'den 70'e herkesin beğeneceği çikolatalı pankeki yapmak gözünüzü korkutmasın. Çikolatalı pankek yapımını merak ediyorsanız linke tıklamanız yeterli.
- İlk duyduğunuzda biraz ilginç gelebilir kulağınıza. Ama evet herkesin bayılarak yediği pankeklerden pastada yapılmaktadır. Pankek pastalarla tam bir lezzet şöleni yaşanmaktadır. Pankek pasta nasıl yapılır? sorusunun cevabını almak için linke tıklamanız yeterli olacaktır.
- Sütün bulunmadığı zamanlarda yoğurt ile yapabileceğiniz lezzetinden bir şey eksilmeyecek yoğurtlu pankek tarifini sizler de deneyebilirsiniz.
Pankek kalori
- Orta büyüklükte 1 adet pankek yaklaşık olarak 437 kaloriye denk gelmektedir.