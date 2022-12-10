Yemek programı MasterChef ile birbirinden leziz yemekler gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni bölümde kuzu ciğer şiş hazırlandı. Bununla birlikte tarifi ve malzemeleri araştırılmaya başlandı. Peki MasterChef kuzu ciğer şiş nasıl yapılır? Kuzu ciğer şiş tarifi ve malzemeleri!
MasterChef programında hazırlanan ciğer şiş tarifi merak edildi. Ciğer şişi mangalda hazırlayabilirsiniz. İsterseniz kuzu ciğer şiş piştiği zaman kimyon da ilave edebilirsiniz. Yanında salata ile servis edebilirsiniz. Peki MasterChef kuzu ciğer şiş nasıl yapılır? Kuzu ciğer şiş tarifi ve malzemeleri!