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MasterChef kuzu ciğer şiş nasıl yapılır? Kuzu ciğer şiş tarifi ve malzemeleri!

Yemek programı MasterChef ile birbirinden leziz yemekler gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni bölümde kuzu ciğer şiş hazırlandı. Bununla birlikte tarifi ve malzemeleri araştırılmaya başlandı. Peki MasterChef kuzu ciğer şiş nasıl yapılır? Kuzu ciğer şiş tarifi ve malzemeleri!

MasterChef kuzu ciğer şiş nasıl yapılır? Kuzu ciğer şiş tarifi ve malzemeleri!
Kamusaati
Kamusaati
10 Aralık 2022 Cumartesi 00:04

MasterChef programında hazırlanan ciğer şiş tarifi merak edildi. Ciğer şişi mangalda hazırlayabilirsiniz. İsterseniz kuzu ciğer şiş piştiği zaman kimyon da ilave edebilirsiniz. Yanında salata ile servis edebilirsiniz. Peki MasterChef kuzu ciğer şiş nasıl yapılır? Kuzu ciğer şiş tarifi ve malzemeleri!

MALZEMELER

  • 600 gram dana ciğer (kuzu ciğer)
  • 300 gram kuyruk yağı
  • Çeyrek zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı pul biber
  • Yarım tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı silme kimyon
  • 1.5 tatlı kaşığı kimyon

TARİF

  • Ciğerler kanını salana dek bekletin ve zarını soyun. Ardından ince ve orta büyüklükte doğrayın. Ciğerin büyüklüğünde ve ince olacak şekilde kuyruk yağını doğrayın.
  • Ciğerleri yıkayın ve kağıt havlu ile kurulayın. Derin bir kaba aldıktan sonra üzer,ne zeytinyağı dökün.
  • Pulbiber, tuz ,kimyon ilave edip iyice harmanlayın, bir gece önceden yapın, terbiye edin.
  • Ardından mangal yakın, kömür de yanıp köz olunca şişlere bir ciğer bir kuyruk yağı olacak şekilde şişlere dizin, ateşe bırakın. Çevirerek pişirin. Afiyet olsun...


Kaynak: Kamu Saati Özel
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