Evde Jelibon Yapılırmı Demeyin! Portakal Kabuğu Şekerlemesi Nedir? Nasıl Yapılır? Tadı iz bırakacak özel ve pratik tarif Sizin ve çocuklarınızında gönül rahatlığı ile tüketebileceği İşte o özel tarif

Evde Jelibon Yapılırmı Demeyin!

Evde Jelibon Yapılırmı Demeyin! Portakal Kabuğu Şekerlemesi Nedir? Nasıl Yapılır? Tadı iz bırakacak özel ve pratik tarif Sizin ve çocuklarınızında gönül rahatlığı ile tüketebileceği İşte o özel tarif

Portakal Kabuğu Şekerlemesi Tarifi İçin Malzemeler

4 Aden büyük boy portakalın kabuğu

1 su bardağı sıkılmış portakal suyu

1 tatlı kaşığı tuz

2.5 bardak toz şeker

2.5 bardak su

Portakal Kabuğu Şekerlemesi Tarifi Yapılışı

Portakal kabuklarımızı uzun uzun jülyen şeklinde doğrayın bir kaseye koyun. Üzerini geçecek şekilde su doldurup üzerini bir tabakla kapatın. (Bu işlem portakal kabuklarının suyun üzerine çıkmaması için) toplamda 8 yada on saat olacak şekilde 2 veya 3 saatte bir kabukların suyunu süzüp yeni su doldurun. Açılığını almak için bu işlem şart. Ben akşamdan sabaha kadar suyun içinde beklettim. Sabah kabukları tencereye alıp, üzerini geçecek şekilde su doldurup, bir tatlı kaşığı tuzla 30 dakika sürede haşlıyoruz. Haşlanan kabukları süzüp, soğuk suyun içine atıp, on dakika bekletin. Kabukları tekrar tencereye alıp, bu sefer tuzsuz bir şekilde yarım saat haşlayın ve süzüp tekrar soğuk suyun içinde on dakika bekletin. Tencereye 2.5 bardak şeker 2.5 bardak su ve bir su bardağı portakal suyunu koyup ocağa alın. Şekeri karıştırarak eritin ve kabukları içine atın. Ara ara karıştırarak hiç suyu kalmayacak şekilde pişirmeye devam edin . Ocaktan indirmeden beş dakika kala yarım limonun suyunu sıkın. suyu kalmayan kabukları yağılı kağıt serili tepsiye yayın ve 20 dakika fırında 180 derecede kurutun. Fırından çıkardığınız kabukları toz şekere bulayıp bir tepsiye alın. Bir iki saatte buzdolabında bekletin. Ağzı hava almayan kavanozda en az iki hafta muhafaza edebilirsiniz. Çocuklarınızın severek yediği şekerlemeleri hiç bir katkı maddesi kullanmadan pratik sağlıga yararlı şekilde .yapmanızın gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Afiyet olsun. Sevgiler..

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©