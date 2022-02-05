Enfes bir Tat Daha Önce yemediniz bir helva KARAMELLİ İRMİK HELVASI

MALZEMELER;

1 SUBARDAGI 200 ML ÖLÇÜSÜ İLE TOZ ŞEKER

1 SU BARDAĞI İRMİK

2 YEMEK KAŞIĞI TEREYAĞI

1 SU BARDAĞI ILIK SÜT

YAPILIŞI;

Öncelikle derin bir tencereye şekeri orta ateşe alıyor erimesini sağlıyoruz,erime işlemi sürerken asla karıştırmıyoruz şayet kaşıkla karıştırılırsa şeker topaklanma yapıyor erimesi ve karamelize olması güç hale gelebiliyor,ardından iki kaşık tereyag eklenir eridiği anda 1 su bardağı irmik karışıma eklenip bir tur karıştırılır ardından süt yavaş yavaş karıştırılarak eklenir ve sürekli karıştırılarak kaynaması sağlanılır suyunu çektiği an içerisine isteğe bağlı fındık,badem ceviz eklenerek lezzeti taçlandırılır.Burada dikkat edilmesi gereken nokta tatlı sogumadan şekillendirilmesidir karamelize yapısı sayesinde soğuduğu an şekil vermek daha zor olacaktır. bir kase veya kalıp içerisine kaşık yardımı ile doldurulup ters çevirilir üzeri isteğe göre taçlandırılmalıdır

Üzerine kaymak dondurma veya karamel,çikolata sosları ile servis edilir

DENEYECEK OLANLARA ŞİMDİDEN AFİYET ŞİFA OLSUN.