Acil Durum Poğaçası (Kıyır Kıyır) Puaça Tarifi

TOKİ 500 tl geri alma işlemi nasıl yapılır?, TOKİ kura çekimlerinin başlaması ile birlikte vatandaşlar tarafından kura sonuçları heyecanla takip ediliyor. Kuraların çekiliş işlemleri etap etap gerçekleştirilirken TOKİ Başvuru parası nasıl alınır? Sorusu merak ediliyor. Peki, TOKİ Başvuru parası nasıl alınır? TOKİ Başvuru parası alma işlemi nasıl yapılır? TOKİ ödemesi geri alma işlemi!