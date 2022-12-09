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Acil Durum Poğaçası (Kıyır Kıyır) Puaça Tarifi

Acil Durum Poğaçası (Kıyır Kıyır) Tarifi Nasıl Yapılır?, Acil Durum Poğaçası (Kıyır Kıyır) Tarifi İçin Malzemeler, Acil Durum Poğaçası (Kıyır Kıyır) Tarifi Fotoğraflı Yapılışı detaylı anlatım

Acil Durum Poğaçası (Kıyır Kıyır) Puaça Tarifi
Kamusaati
Kamusaati
09 Aralık 2022 Cuma 13:57

Acil Durum Poğaçası (Kıyır Kıyır) Tarifi İçin Malzemeler

  • 50 gram oda ısısında tereyağı
  • 1 adet yumurta (sarısı üzerine)
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tepeleme yoğurt
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı silme toz şeker
  • Yarım tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket kabartma tozu
  • Alabildiği kadar un (yaklaşık 2.5 su bardağı)

İçi harcı için;

  • Beyaz peynir

Üzeri için;

  • Yumurta sarısı
  • Susam

Acil Durum Poğaçası (Kıyır Kıyır) Tarifi Nasıl Yapılır?

  1. Un haricinde bütün malzemeleri yoğurma kabına alarak karıştıralım azar azar un ilavesi yaparak kulak memesi kıvamında hamur elde edelim.
  2. Küçük ceviz büyüklüğünde hamur kapararak yuvarlayalım ve elimizle inceltelim peynirini koyarak birleştirdiğimiz taraf alta kalacak şekilde tepsimize aralıklı olarak dizelim.
  3. Yumurtasını sürerek çatalla çizik atalım üzerlerine susamınıda serpelim.
  4. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında kızarana dek pişirelim. Deneyeceklerek şimdiden afiyet olsun.

Acil Durum Poğaçası (Kıyır Kıyır) Tarifi Fotoğraflı Yapılışı

Etiketler; #Kıyır Kıyır
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