Ocakta Pratik Lezzetli Çikolatalı Suffle
Ocakta Pratik Lezzetli Çikolatalı Suffle
Defalarca deneyeceğiniz hata aşık olacağınız :) çok seveceğiniz tam nok alan suffle tarifim ile sizlerleyim..
Malzemeler; 4 kişilik
2 Yumurta
1 Çay bardağı seker
yarım çay bardağı sıvı yağı
1 Çay bardagı süt
1 vanilya
1 kabartma tozu
3 yemek kaşığı kakao
2 çay bardağı dolusu un
isteğe bağlı iki küçük kare çikolata
Hazırlanışı
Çikolata hariç tüm malzemeler çırpılır güveç kabı hafif yağlanır ve başından ikişer parmak az olacak şekilde kek harcı dört adet güveç kablarına dökülür önceden suyu kaynama noktasına gelen geniş tencerede ilk etapta agzı açık 4 dakika daha sonra 7 dakika tencerenin kapağı kapalı şekilde pişirilir
Afiyetle Kalın...
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