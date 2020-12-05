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Ocakta Pratik Lezzetli Çikolatalı Suffle

Ocakta Pratik Lezzetli Çikolatalı Suffle

Ocakta Pratik Lezzetli Çikolatalı Suffle
05 Aralık 2020 Cumartesi 20:21

Ocakta Pratik Lezzetli  Çikolatalı Suffle

Defalarca deneyeceğiniz  hata aşık olacağınız :) çok seveceğiniz tam nok alan suffle tarifim ile sizlerleyim..

Malzemeler; 4 kişilik

2 Yumurta

1 Çay bardağı seker

yarım çay bardağı sıvı yağı

1 Çay bardagı süt

1 vanilya

1 kabartma tozu

3 yemek kaşığı kakao

2 çay bardağı dolusu un

isteğe bağlı iki küçük kare çikolata

Hazırlanışı

Çikolata hariç tüm malzemeler çırpılır güveç kabı hafif yağlanır  ve başından ikişer parmak az olacak şekilde kek harcı dört adet güveç kablarına dökülür önceden suyu kaynama noktasına gelen geniş tencerede ilk etapta agzı açık 4 dakika daha sonra 7 dakika tencerenin kapağı kapalı şekilde pişirilir

Afiyetle Kalın...

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