Ocakta Pratik Lezzetli  Çikolatalı Suffle

2021 Yılı Sicil Affı İçin Dönüm Noktası mı Olacak Maaşlara İcra Kaldırılıyor mu?, Kredi Sicil Affı Çıkıyor, Sicil affını tekrar meclis gündeminde, Kara listeye girdiği için binlerce kişiye ve esnaflara düşük faize ve kredi paketlerine rağmen acil ihtiyaçlarını karşılamak için kredi çekemiyor, Bakan Pekcan'dan Çarpıcı Karar Haberimizde