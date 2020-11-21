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Marketler'de Bayılarak Alıp Yediğimiz Peynir Helvası Evde Nasıl Yapılır

Marketlerde Bayılarak Alıp Yediğimiz Peynir Helvası Evde Nasıl Yapılır Höşmerin Tarifi Yalancı Peynir Helvası Tarifi

Marketler'de Bayılarak Alıp Yediğimiz Peynir Helvası Evde Nasıl Yapılır
21 Kasım 2020 Cumartesi 19:46

Marketlerde Bayılarak Alıp Yediğimiz Peynir Helvası Evde Nasıl Yapılır

Malzemeler;

  • 1 kase irmik
  • 1 kase toz şeker
  • 1 kase yoğurt
  • 2 yumurta
  • 50 gr margarin
  • 1 adet vanilya
  • Limon yada Portakal kabuğu rendesi yaklaşık 1 Kaşık
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  • Nasıl Pişirilmeli?

  • Peyniri ezip bir bir Çelik yada bakır tencereye alın ve orta hararetli ateşte sürekli karıştırarak eriyip sakız gibi olana kadar pişirin (su salacak, ve peynir ortaya toplanacak),
  • İrmik, yoğurt, şeker ve yumurtayı bir tencerede iyice karıştırıp ocağa alıyoruz .
  • Kaynamaya başlayınca margarin ve vanilyayı ekleyip, biraz daha pişirip servis tabağına alıyoruz. Afiyet olsun.

  • inal haline yakın bir görüntü görmekten daha önemli benim için. Ama eğer o görüntü sizin için önemliyse şeker miktarını iki katına çıkarıp şekeri ekledikten sonraki pişme süresini şekerin karamelize olmasına yetecek kadar uzatabilirsiniz.

  •   Peynir helvası nasıl yapılır? Türk mutfağının 700 yıllık vazgeçilmez lezzeti! - Yemek Tarifleri

    Afiyetle kalın...
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