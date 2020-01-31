Türkiye'deki Sendikalı İşçi Sayısı Kaç? | En Çok Üye Sahip Sendikalar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda

"6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince, İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Miktarlarına İlişkin 2020 yılı Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyu bilgilendirildi.

TÜRKİYE'DE 13 MİLYON İŞÇİNİN YÜZDE 13'Ü SENDİKALI

Türkiye'de işçilerin 28 bin 954'ünün bağımsız sendikalara üyeliklerinin olduğu, 15 bin 679'unun Ülkem-İş Konfederasyonu sendikalarına üye olduğu, 4 bin 13'ünün Tüm-İş Konfederasyonu sendikalarına üye olduğu belirlendi. Türkiye'de sendikalı işçi sayısı toplamda 1 milyon 917 bin 893'e ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan İstatistik çalışmasıyla 13 milyon 856 bin 801 işçinin yüzde 13,84'ünün sendikalı oldu tespit edildi.

Sendikaların lideri En Çok Üyeye Sahip Sendika

Türkiye açıklanan son veriler ile birlikte, tüm iş kolları arasında genel işler işkolundaki Hak İŞ Konfederasyonuna Bağlı Hizmet-İş Sendikası 302 bin 911 üye ile en fazla üyeye sahip sendika olarak belirlendi.

TÜRKİYE'DE SEKTÖRE GÖRE SENDİKALARDAKİ İŞÇİ SAYISI

Türkiye'de açıklanan son verilere göre iş kollarında en fazla üye sayısına sahip sendikalar şöyle:

"Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık iş kolunda 18 bin 171 üye ile Öz Orman-İş,

Gıda iş kolunda 31 bin 95 üye ile Öz Gıda-İş,

Madencilik ve taş ocakları iş kolunda 27 bin 739 üye ile Türk Maden-İş,

Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç iş kolunda 40 bin 413 üye ile Petrol-İş,

Dokuma, hazır giyim ve deri iş kolunda 48 bin 673 üye ile Teksif,

Ağaç ve kağıt iş kolunda 10 bin 666 üye ile Öz Ağaç-İş,

İletişim iş kolunda 12 bin 68 üye ile Türkiye Haber-İş,

Basın, yayın ve gazetecilik iş kolunda 2 bin 806 üye ile Medya-İş,

Banka, finans ve sigorta iş kolunda 40 bin 167 üye ile Basisen ticaret,

Büro, eğitim ve güzel sanatlar iş kolunda 74 bin 584 üye ile Tez-Koop-İş,

Çimento, toprak ve cam iş kolunda 25 bin 765 üye ile Çimse-İş,

Metal iş kolunda 199 bin 33 üye ile Türk Metal,

İnşaat iş kolunda 47 bin 165 üye ile Yol-İş,

Enerji iş kolunda 64 bin 766 Tes-İş,

Taşımacılık iş kolunda 24 bin 85 Hava-İş,

Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk iş kolunda 6 bin 693 üye ile Türk Deniz-İş,

Sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda 42 bin 97 üye ile Öz Sağlık-İş,

Konaklama ve eğlence işleri iş kolunda 19 bin 969 üye ile Toleyis,

Savunma ve güvenlik iş kolunda 47 bin 931 üye ile Öz Güven Sen."