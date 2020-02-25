Türk-İş Sendikası, 4 Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırlarını Açıkladı

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) tarafınca her iki ayda bir düzenli olarak paylaşılan araştırmanın 2020 Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamları belli oldu, dört kişilik bir ailenin 2020 yılı şubat ayı itibariyle sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı tam açlık sınırı 2 bin 257,38 TL olarak belirlendi, Ayrıca Yapılan araştırmada gıda alış verişi ile beraber giyim, eğitim, sağlık, eğitim, konut, doğalgaz, kira, elektrik, su, ulaşım, ve benzeri ailenin ikamet ettiği konuttaki tüm ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise yoksulluk sınırı olarak 7 bin 353,38 TL olarak belirlendi.

Fiyatlardaki çoğalma nedeni ile çalışanların geçim şartlarını zorluyor. Özellikle yaş sebze ve meyve fiyatlarının mevsim koşullarının da etkisiyle yükselme eğiliminde olduğu anlaşılıyor . Son zamanlarda dövizde görülen çoğalma , benzine yapılan fiyat ayarlamaları enflasyon beklentisini kötü şekilde bozuyor. Evrensel ekonomi politikaları ile beraber bilinmezlikler , Orta Doğu ve Kuzey Afrika etkili jeopolitik gerilimler, Çin'de yaşanan salgın hastalık gibi faktörlerin küresel enflasyon ve risklerin arttığı anlatılıyor . Türkiye'de enflasyon görünümünde son zamanlarda özellikle baz etkisiyle iyileşme yaşandı ancak tek haneye gerileyen tüketici enflasyonu geçen ay yine çift haneli durumlara ulaştı



2020 Şubat ayı sonucuna göre yoksulluk sınırı 7 bin 353,38 TL olarak duyuruldu

TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu çalışanların geçim şartlarını 33 seneden beridir ara vermeden her ay düzenli şeklide "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasıyla birlikte dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli normal şartlar ile kendini beslemesi için zorunlu olarak yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı açlık sınırı olarak 2 bin 257,38 TL, yanı sıra yiyecek ödemesi ile beraber giyim, kira ödemeleri , barınma , elektrik, su, yakıt, ulaşım, okul, hastane ve benzeri ihtiyaçların karşılanması adına gerçekleşmesi zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam miktarı ise yoksulluk sınırı olarak 7 bin 353,38 TL şeklinde açıklandı.

Bekar bir kişinin hayatını normal şartla ile aylık 2 bin 744,38 TL şeklinde hesaplandı.

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