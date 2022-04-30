Sendika başkanı maaş bordrosunu web sayfasında yayınladı

Eğitim Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz ÖZAT, ne kadar maaş aldığını açıkladı. Bu davranışın diğer sendikalara da örnek olmasını temenni ediyoruz.

Yapılan açıklamada Özat, “Sendika başkanlarının maaşları ile ilgili bilgiler basın yoluyla kamuoyunun bilgisine paylaşılınca ‘Genel Başkan Oğuz ÖZAT ne kadar maaş alacak?’ sorusunun çok da haksız olmadığını düşündüm. Ama beni tanıyanlar bilir; haramla işim yok, parayı hiç sevmedim. Beş yıldır Türk PDR Derneği Başkanlığı yapıyorum, tek kuruş gelir almadım. Hatta kendi açtığımız bir eğitime parasını ödeyerek katıldığım oldu. Biz bu sendikayı öğretmen ve meslektaşlarımızın hakları için kurduk. Geliri de onlara gidecek.” ifadesini kullandı.

ÖZAT açıklamasını şu şekilde devam ettirdi; “Eğitim Gücü Sendikası Genel Başkanı olarak 28.02.2022 tarihinden itibaren profesyonel sendikacılığa geçiş yaparak, ücretsiz izne ayrıldım. Yani Mart ayından itibaren maaşımı sendika ödüyor. Bu yazdığım teminattır; devlette aldığım maaşa ilave olarak ek dersten daha fazlasını almıyorum, almayacağım.

Nisan ayında maaş olarak 9000 lira ödeme aldım. Benimle aynı haklara sahip; evli, iki çocuk sahibi 27 yıllık 1’in 4’ü bir uzman öğretmenin de aynı maaşı aldığı bilinmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yönetici ve Öğretmenlerin Haftalık Ders ve Ek ders Çizelgesi incelendiğinde ben Rehber Öğretmen olarak 18 saat de ek ders ücreti alacakken, görevi gereği 30 saat ek ders ve hatta sınav görevi, tamamlayıcı eğitim gibi çalışmalarla benden en az 2000 lira fazla aylık geliri olan öğretmenlerin/yöneticilerin bulunduğunu da hatırlatmak isterim."

Maaş bordrosunu açıkladı

Maaş bordrom web sitesinden yayınlanacak

Özat açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; "Daha önce de çeşitli platformlarda ifade ettiğim gibi maaşım web sitemizden yayınlanacak. Bu açıklamam üzerine; sahada ‘Üyeleri fazla olunca gelir artar, maaşlar değişir.’ deniyormuş. Üyemiz artınca da biz gelirimizi üyelerimizin refahı için harcayacağız. Meslektaşlarımıza hastalığında, zor gününde, kötü gününde destek olacak, çocuklarına burs sağlayacağız. Maaş bordromu da web sayfamızdan yayınlamaya devam edeceğiz. Ayrıca sadece genel başkan değil, yönetim kurulu üyeleri ve il başkanlarının alacağı ücret de profesyonelliğe geçtiklerinde maaş artı ek dersi geçmeyecek. Aidatlar kuruşuna kadar üye için harcanacak."