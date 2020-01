Öztaşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanından Örnek  Toplu İş Sözleşmesi

Kayseri büyükşehir belediyesi iştiraki olarak faliyet gösteren ve bünyesinde yaklaşık 1500 işçiyi istihdam eden Kayseri Ulaşım A.ş. ile Hak-İş konfederasyonuna bağlı Öz Taşıma İş Sendikası arasında bir süredir devam eden Toplu-İş Sözleşme görüşmeleri işçi ve işveren tarafını mutlu edecek anlaşma ile sonuçlandı.

Yaklaşık 1500 işçiyi kapsayan sözleşme Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ulaşım A.ş Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve Hak-İş Konfedersyonu Öz Taşıma Sendikası Kayseri Bölge Başkanı Ahmet Özdemir ve Hak-İş'e bağlı Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay tarafından imzalandı.



Belediyenin ve Ülkenin şartlarında 2020 ve 2021 yılını kapsayan ve yaklaşık 1500 mesai arkadaşımızı mutlu edecek güzel bir sözleşme imzaladıklarını belirten HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Öz Taşıma İŞ sendikası Kayseri Şube Başkanı Ahmet Özdemir yaklaşık 1500 işçiyi önümüzdeki 2020 ve 2021 yıllarında gerçerli olmak üzere 2 yıllık süreyi kapsayan 2020 yılı Toplu-İş Sözleşme görüşmelerinin her iki tarafıda mutlu ve tatmin edecek bir anlaşmayla sonuçlanması bizleri mutlu etmiştir. Her zaman söylüyoruz biz alın terine saygı duyuyoruz. 2016 dan itibaren Kayseri Ulaşım şirketi işçilerinin sendikası olarak faaliyet gösteren ve Tükiyede Birçok Belediye ve taşıma Sektörün Lider sendikası Olan Öz Taşıma İş Sendikası 3 yıldır nasıl işçimizin alın teri kurumadan maaşlarını, tüm ikramiye ve sosyal haklarını verdiysek inşallah bundan sonrada vereceğiz. 2020 yılı için işçilerimiz maaşlarında ve sosyal ek ödeneklerinde ciddi bir artış sağlandığını, rakamları imza törenininde Kamuoyu ile paylaşacaklarını söyleyen, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İştiraki Kayseri Ulaşım Aş. kurumsal kimliğini kazanmış bir ekip ruhuyla çalışma arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisin de Ülkemize ve Kayseri'mize hizmet ediyoruz. Benim için her işçi ve memur arkadaşım ayrı ayrı önemlidir. Bu toplu iş sözleşmesi inşallah güzelliklere vesile olur" dedi.



HAK-İŞ Konfederasyonu Bağlı Öz taşıma İş Kayseri Ulaşım Aş. İşçi Temsilcileri tarafından yapılan Ortak açıklama ise," Yapılan bu anlaşma ile çalışan arkadaşlarımızın ücretleri, sosyal hakları, çalışma koşulları ve ekonomik dengeleri gibi daha birçok konuda karşılıklı uzlaşı içerisinde görüşmeler sağlandı, biz emeğinin karşılığını alabilmeleri için büyük bir çaba içine giren HAK-İŞ Konfederasyonu Öz Taşıma İŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ahmet ÖZDEMİR Başkana ve Ahmet Özdemir Başkan İle gecesini Gündüzüne katarak işçiler için elinden gelenin eniyisi yapmaya işçilerin her zaman yanında olan işçi temsilcisilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu çabamıza karşılık vererek Ülkemizin içinde bulunduğu şartları göz önüne alarak elinden geleni yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç'a da çalışsanlar için göstermiş olduğu bu büyük hassasiyet ve duyarlılık Kayseri Ulaşım A.ş çalışanlarını ziyadesiyle memnun etmiştir. Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ahmet Özdemir beye ve Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a göstermiş olduğukları hassasiyet ve duyarlılıktan dolayı işçiler adına birkez daha Teşekkür Ediyoruz" dediler.

04.02.2020 Tarihi Salı günü Saat 19.00da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Memduh BÜYÜKKILIÇ ve Öz Taşıma iş Sendikası Genel Başkanı Mustafa TORUNTAY ve Öz Taşıma iş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ahmet ÖZDEMİR katılımları ile Kayseri Ulaşım Aş. ile HAK-İŞ Sendikası arasında imzalanan sözleşme için imza tören yapılacaktır. Yapılan Törenden sonra yapılan sözleşme detayları ve alınan zam oranları sayfamızda yayınlanacaktır.