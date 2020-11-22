Öz Taşıma iş sendikasından Örnek Sendikacılık!!! COVİD-19 testi pozitif çıkan üyelerine destek

Öz taşıma iş sendikası genel merkezi tarafından yapılan açıklamada;



Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgınında, testi pozitif çıkan ortalama 1500 üyemize gıda kolisi yardımında bulunduk. Her koşulda yanlarında olmaya çalıştığımız üyelerimize yardımlarımız devam etmektedir.



Hastalığı atlatan üyelerimize geçmiş olsun, hasta üyelerimize acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz.



Tüm üyelerimizin COVİD-19 salgınında uyulması gereken kurallara riayet etmelerini önemle rica ediyoruz. dedi

öte yandan üyelerin sendikalarının bu kadar büyük özveri ile kendilerini değerli hissettirmeleri üyeleri çok mutlu etti. Bir üye sosyal medya paylaşımında;

Öztaşıma İş sendikası üyesi F.E sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu zor günlerde yanımızda olan olan dostluğu ve vefayı hatırlatan ÖZ_TAŞIMA iş sendkamıza ve Bölge başkanı Ahmet Özdemir'e başkanıma sonsuz teşekkürler dedi.