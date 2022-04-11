İzmir'deki Çiğli Belediyesi'nde grev kararı

Çiğli Belediyesi şirketi Çibel AŞ ile Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube arasında süren toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve çıktı.

İzmir'de sendika ile Çiğli Belediyesi maaş konusunda anlaşma sağlayamadı.

Bunun üzerine Çiğli Belediyesi şirketi ÇİBEL AŞ'de çalışan ve DİSK Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube üyesi olan işçiler, grev kararı aldı.

836 işçiyi kapsayan toplu sözleşmenin özellikle ekonomik maddelerinde anlaşma sağlanamadığı için greve çıkan işçiler üçüncü günde de belediye binası önünde bir araya geldi.

Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü: En yüksek ücret 11 bin 900 lira olacak

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sosyal medya hesabından grevle ilgili yaptığı detaylı açıklamada, halihazırda belediyede en düşük işçi ücretinin 6 bin lira olduğunu, önerdikleri net 2 bin 317 lira artışla en düşük ücretin 8 bin 137 liraya yükseleceğini, ikramiye ve yan haklarla bu rakamın 9 bin 700 lirayı bulacağını söyledi.

En yüksek işçi ücretinin ise aynı şekilde aynı şekilde 11 bin 900 lira olacağını kaydeden Gümrükçü, ‘her türlü riski alarak’ TÜFE’yi önerdiklerini ancak sendikanın önerdiği teklifin yüzde 61’lik TÜFE yerine yüzde 90'lık bir artışı öngördüğünü ifade etti.

"Teklifle ortalama maaş yaklaşık 20 bin civarına tekabül etmektedir"

Gümrükçü, "Bu teklifle Çiğli Belediyesi’nde 2023 yılı için ortalama maaş yaklaşık 20 bin TL civarına tekabül etmektedir" dedi.

Enflasyonist ortamın ve krizin sorumlusu Çiğli Belediyesi değildir"

Gümrükçü sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne dek pandemi koşulları ve ardından yaşanan ekonomik krize rağmen hizmetlerimizi ve emekçilerimizin ödemelerini hiçbir zaman aksatmadık. Evet, ülkemizde her geçen gün derinleşen ekonomik kriz olduğu bir gerçektir. Fakat bu enflasyonist ortamın ve krizin sorumlusu Çiğli Belediyesi değildir. Unutulmamalıdır ki ekonomik kriz, bütün kurumları etkilemektedir.

Emekçilerimiz gibi Çiğli Belediyesi de mağdur olan taraftır. Çiğli halkının, tarafımıza vermiş olduğu yetki çerçevesinde geçmişten gelen yüklü borçlara, iller bankasından her ay yapılan yaklaşık yüzde 40 kesintiye rağmen tasarruf tedbirleri uygulayarak ve gelir artırıcı çalışmalarla kamu görevimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Çiğli Belediye Başkanı olarak bir kez daha altını çiziyorum ki; alın teri ve emek bizler için kutsaldır."