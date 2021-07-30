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Hangi sendikanın kaç üyesi var? 30 Temmuz 2021 Resmi Gazete'de yayımlandı..

20 hizmet kolunda, işçi sendikalarının sahip olduğu üye sayıları Resmi Gazetede yayımlandı.

Hangi sendikanın kaç üyesi var? 30 Temmuz 2021 Resmi Gazete'de yayımlandı..
30 Temmuz 2021 Cuma 11:56

İşçi sendikalarının üye sayıları, hizmet kolu bazında 30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

En büyük konfederasyon olan Türk İş'in üye sayısı 1 milyon 154 bin 177 oldu. Hak İş 730 bin, DİSK 206 bin üyeye ulaştı.

İŞÇİ SENDİKALARININ ÜYE SAYILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Resmi Gazetede yayımlanan işçi sendikalarının istatistiklerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Bilgin, 2021 Temmuz ayı istatistiklerine göre sendikalaşma oranının yüzde 14,13 olarak gerçekleştiğini, sendikaya üye işçi sayısının 2 milyonu aştığını söyledi. 2021 Ocak ayına kıyasla sendika üyesi işçi sayısının 54 bin 209 kişi arttığını ifade eden Bilgin, 2021 Temmuz döneminde toplam işçi sendika sayısının 206 olduğu, 2021 Ocak döneminde barajı geçen sendikaların tamamının işkolu barajını geçtiği bilgisini paylaştı.

Bakan Bilgin, 2021 Ocak- Temmuz döneminde 6 yeni sendikanın kurulduğunu, %1’lik işkolu barajını aşan işçi sendikası sayısının 54’e ulaştığını belirtti.

İşçi sendika ve konfederasyonlarının çalışma hayatının önemli paydaşlarından olduğunu anımsatan Bakan Bilgin, “Çalışma hayatında sosyal diyaloğun sağlanmasına, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan işçilerimizin sendikalaşmasına önem veriyoruz. Ülkemizin ekonomisinin yapı taşlarını oluşturan işçilerimizin sendikalaşma oranının daha yüksek seviyelere ulaşmasını temenni ediyorum.” dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #sendika #üye #sayıları #işçi #hizmet #kolu
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