0
0
0
0
0
0
0
0

Unutkanlığı önleyen besinler

Unutkanlık 7'den 70'e herkesin problemi hâline geldi. Özellikle gençlerde unutkanlığın arttığını belirten uzmanlar, beslenme ve teknolojiye dikkat çekti. İşte unutkanlığın nedenleri ve unutkanlığı engelleyen besinler...

Unutkanlığı önleyen besinler
29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:18
dasdas
1 / 16

Gün içinde elimizden düşürmediğimiz telefon, tablet gibi birçok teknolojik ürünün kullanımının artması genç yaşlarda unutkanlığı artırdı.

2/ 16

Unutkanlığın arkasında genelde depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları, vitamin eksiklikleri sonucu oluşan rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Bu vitamin eksikliklerinin başında ise B12 ve folat geliyor. 

3/ 16

Tiroid hormonlarında görülen herhangi bir problem de unutkanlığa neden olabiliyor.

4/ 16

Kilo problemi yaşayan kişiler hızlı şekilde kilo vermek istediği için sonrasında ihtiyacı olandan çok daha az beslenmeye başlıyor bu durum da gerekli vitamin ve minerallerin alınmasını engelliyor. 

5/ 16

Aşırı alkol ve sigara tüketimi de Alzheimer hastalığı riskini artırıyor. 

6/ 16

Gerektiği kadar, zamanında ve doğal ürünlerle yani vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayabilecek besinlerle beslenmek, kötü beslenme sonucu ortaya çıkan unutkanlık problemini ortadan kaldırabiliyor. İşte unutkanlığı önleyen besinler: 

7/ 16

Elma: İçerdiği demir ve fosfor sayesinde hem vücudunuzun dinç olmasını sağlıyor hem de zihni açıp hafızanızı kuvvetlendiriyor.

8/ 16

Ceviz: Unutkanlığı önleyen besinlerin başında ceviz geliyor. Uzmanlar, ara öğün olarak mutlaka cevizin tüketilmesini öneriyor.

9/ 16

B12: B12 vitamininin eksikliği de unutkanlığa sebep oluyor. Süt ve süt ürünleri, tam tahıllılar, kırmızı et gibi besinlerde bolca B12 vitamini bulunmaktadır.

10/ 16

BALIK: Balık beyin sağlığı açısından büyük bir öneme sahip. Balık, içerdiği omega-3 yağ asidi ile mucizevi bir besin.

11/ 16

Çikolata: Hafızayı güçlendirmeye destek olan bitter çikolata ayrıca kalp hastalıklarına da iyi geliyor.

12/ 16

Domates: Doğal domatesler hafızayı güçlendirmek için tüketilebilir.

13/ 16

Tarçın: Yapılan birçok araştırmaya göre tarçının beyin sağlığında olumlu etkileri bulunuyor.

14/ 16

15/ 16

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber