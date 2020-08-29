Unutkanlık 7'den 70'e herkesin problemi hâline geldi. Özellikle gençlerde unutkanlığın arttığını belirten uzmanlar, beslenme ve teknolojiye dikkat çekti. İşte unutkanlığın nedenleri ve unutkanlığı engelleyen besinler...
Gün içinde elimizden düşürmediğimiz telefon, tablet gibi birçok teknolojik ürünün kullanımının artması genç yaşlarda unutkanlığı artırdı.
Unutkanlığın arkasında genelde depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları, vitamin eksiklikleri sonucu oluşan rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Bu vitamin eksikliklerinin başında ise B12 ve folat geliyor.
Tiroid hormonlarında görülen herhangi bir problem de unutkanlığa neden olabiliyor.
Kilo problemi yaşayan kişiler hızlı şekilde kilo vermek istediği için sonrasında ihtiyacı olandan çok daha az beslenmeye başlıyor bu durum da gerekli vitamin ve minerallerin alınmasını engelliyor.
Aşırı alkol ve sigara tüketimi de Alzheimer hastalığı riskini artırıyor.
Gerektiği kadar, zamanında ve doğal ürünlerle yani vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayabilecek besinlerle beslenmek, kötü beslenme sonucu ortaya çıkan unutkanlık problemini ortadan kaldırabiliyor. İşte unutkanlığı önleyen besinler:
Elma: İçerdiği demir ve fosfor sayesinde hem vücudunuzun dinç olmasını sağlıyor hem de zihni açıp hafızanızı kuvvetlendiriyor.
Ceviz: Unutkanlığı önleyen besinlerin başında ceviz geliyor. Uzmanlar, ara öğün olarak mutlaka cevizin tüketilmesini öneriyor.
B12: B12 vitamininin eksikliği de unutkanlığa sebep oluyor. Süt ve süt ürünleri, tam tahıllılar, kırmızı et gibi besinlerde bolca B12 vitamini bulunmaktadır.
BALIK: Balık beyin sağlığı açısından büyük bir öneme sahip. Balık, içerdiği omega-3 yağ asidi ile mucizevi bir besin.
Çikolata: Hafızayı güçlendirmeye destek olan bitter çikolata ayrıca kalp hastalıklarına da iyi geliyor.
Domates: Doğal domatesler hafızayı güçlendirmek için tüketilebilir.
Tarçın: Yapılan birçok araştırmaya göre tarçının beyin sağlığında olumlu etkileri bulunuyor.
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