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Edirne Keşan'da Kan bağışlayana 5 litre sıvı yağ hediye

Edirne Keşan'da Kan bağışlayana 5 litre sıvı yağ hediye Kan bağışlayana 5 litre sıvı yağ hediye Edirne'de kan bağışlayana 5 litre sıvı yağ hediye

Edirne Keşan'da Kan bağışlayana 5 litre sıvı yağ hediye
24 Ekim 2020 Cumartesi 14:39

 Kan bağışlayana 5 litre sıvı yağ hediye

 Edirne Keşan'da  Kan bağışlayana 5 litre sıvı yağ hediye  Kan bağışlayana 5 litre sıvı yağ hediye  Edirne'de kan bağışlayana 5 litre sıvı yağ hediye

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: "Bağışlayacağınız bir ünite kan başka bir insana yaşam umudu olabilir"

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kan bağışlayana 5 litre sıvı yağ hediye kampanyası başlatıldı.

BUGÜN VE YARIN

Türk Kızılay Edirne Şubesi ve Keşan Belediyesi işbirliğinde düzenlenen kampanyada bugün ve yarın saat 19.00'a kadar Cumhuriyet Meydanı'ndaki kan bağışı çadırına kan bağışı yapacak ilk 300 kişiye 5 litre sıvı yağ hediye edilecek.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kan bağışının insanlığına verilebilecek en güzel hediye olduğunu söyledi.

Kan bağışında harcanan 15 dakikanın, ihtiyacı olan bir başka kişinin ömrü olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Bağışlayacağınız bir ünite kan başka bir insana yaşam umudu olabilir. Bizlerde bu anlamda farkındalık oluşturmak amacıyla kampanya başlattık. Tüm halkımızın destek vereceğinden eminiz." dedi.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay da bir ünite kan ile 3 kişinin hayatının kurtulabileceğini belirtti.

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