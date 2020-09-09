Dünyada bir ilk: Çift antikorlu Covid-19 tanı kiti ÇOMÜ’de Dünyada bir ilk: Çift antikorlu Covid-19 tanı kiti üretildi retildi

Dünyada bir ilk: Çift antikorlu Covid-19 tanı kiti üretildi

Dünyada bir ilk: Çift antikorlu Covid-19 tanı kiti üretildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk, koronavirüs tanısı için test kiti geliştirdi.

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk aracılığı ile güncellenen ve dünyadaki benzerlerinden farklı olarak daha güvenilir ve hızlı sonuç alma imkanı sunan ‘Korona virüs tanısı için test kiti’ ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Geliştirilen kit ile dünyadaki benzerlerinden farklı olarak daha güvenilir ve hızlı sonuç vermekte .

Koronavirüs tanısı için geliştirilen test kiti konusunda bilgi veren ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, çalışmanın Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından "İleri Araştırma Projeleri" kapsamında desteklendiğine de değindi.

"DAHA ÖNCE KOVİD-19 YAŞAYIP GEÇİRMEDİĞİMİNİ DE TEST EDİYOR"

Projenin en önemli Kısmının yalnızca Türkiye'de değil, dünyada ilk kez yapılan bir test olarak ta yer aldığını belirten Murat, şunları paylaştı :

"Çünkü dünyada bir antikor testi bulunuyor. PCR’larda biliyorsunuz doğruluk oranı yüzde 63 oranında farklılık yaşanıyor . Yani yüzde 40 civarında bir yanılma payı var ama hocamızın geliştirmiş olduğu bu testle kısa bir sürede yani 5-10 dakika içerisinde yüzde 100'e yakın bir sonuç elde ediliyor. Daha sonraki dönemde de Kovid-19 geçirip geçirmediğini de tespit ediyor. Kovid-19 ise bunu ortaya koyan bir test. Hızlı sonuç veriyor ve yüzde 100 sonuçlu bir test. Dünyadaki uygulamalar daha çok tek protein üzerinde yapılan bir çalışma ama bizim hocamız iki protein üzerinde çalışmasını yürütüyor. Bu konudan kıvanç duyuyoruz . Biz bu proje ile ÇOMÜ olarak gerçekten övünç duyuyoruz."

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