Corona vakalarının kontrolden çıktığı Bolu'da vali isyan etti

Corona vakalarının kontrolden çıktığı Bolu'da vali isyan etti

Vakaların bir türlü kontrol altına alınamadığını söyleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, "İlimizdeki corona virüs vakaları maalesef kontrol altına alınamıyor. Daha ağır tedbirler yolda" dedi.

Bolu Valisi Ümit, kentte salgınla ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Ümit, vakaların bir türlü kontrol altına alınamadığını belirterek, "İlimizdeki corona virüs vakaları maalesef kontrol altına alınamıyor. İndiremiyoruz, yüksek hızla ilerlemeye devam ediyor. Onun için gerekli anket ve araştırmaları yaptık. Bu anketlerin ve araştırmaların neticesinde ortaya çıkmış olan sonuçlara göre değerlendirme yapıyoruz. Dün amirlerle toplantı yaptık, bugün herkesle beraber bir toplantı yapacağız" dedi.

"Kontrol altında tutmamız gerekiyor"

Olayın önemini anlatacaklarını söyleyen Vali, "Yani bizim bu işin ciddiyetini anlamamız için bir yakınımızı kaybetmemiz gerekmiyor. Bizim hasta olmamız gerekmiyor. Bu olay önemli, bu olay ciddi. Bizim maske, mesafe ve hijyen olmak üzere devletin almış olduğu kurallara tam olarak uymamız gerekiyor. Bizim bu virüsü kontrol altında tutmamız gerekiyor. İlimiz genelinde yayılmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Aileler birbirini ziyaret etmeyi bir süre durdurmalı"

Vali Ümit, hastalığın en fazla aile ziyaretleri nedeniyle bulaştığını dile getirerek şu sözleri kullandı:

"En önemli bulaş alanlarının başında ziyaretler geliyor. Ziyaretleri kesinlikle durdurmalıyız. Aile ziyaretlerini kastediyorum. Aileler birbirini ziyaret etmeyi bir süre durdurmalı. Telefonlarla görüşelim. Birbirimize dua edelim, empati yapalım ama birbirimizle bir araya gelmeyelim. Ekonomik hayatın, üretimin ve eğitimin etkilenmemesi lazım. Kısacası kimsenin etkilenmemesi lazım. Onun için de ne kadar tedbire uyarsak o kadar başarılı oluruz. Unutmayalım tedbirler, virüsten daha güçlüdür"