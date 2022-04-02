Akupunktur ile Zayıflama nasıl olur?, Akupunktur nedir?, Akupunktur fiyatları 2022

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Vücuttaki belirli noktaların uyarılmasını gerektiren, genellikle cilde nüfuz eden bir iğne ile, ağrıyı hafifletmek ya da çeşitli sağlık durumlarını tedavi etmek için yardımcı olan tamamlayıcı bir tıbbi uygulama olan akupunktur hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Akupunktur ne için kullanılır? Akupunkturun faydaları nelerdir?

AKUPUNKTUR NEDİR?

Akupunktur, bir kişinin vücudunun belirli noktalarına, çok çeşitli derinliklere çok ince iğnelerin sokulmasını içeren bir tedavi şeklidir. Araştırmalar, ağrının hafiflemesine yardımcı olabileceğini ve çok çeşitli diğer şikayetler için kullanıldığını ileri sürmektedir.

Akupunktur, vücuttaki enerji dengesizliklerini düzeltmeye odaklanmış tam bir tıbbi protokoldür. Çin’deki başlangıcından 2,500 yıl önce, akupunktur geleneksel olarak hastalığın önlenmesi, teşhisi ve tedavisi ile genel sağlığı iyileştirmek için kullanılmıştır.

Devlet hastanelerinde akupunktur yapılıyor mu?

Birçok hastalıkta destekleyici tedavi olarak etki gösteren akupunktur artık devlet hastanelerinde de yapılabilecek.

AKUPUNKTUR NE İÇİN KULLANILIR?

Akupunkturun amacı vücudun her tarafına akan enerji dengesini teşvik etmek ve iyileştirmek olduğu için, akupunkturun yararları duygusal rahatsızlıklardan (anksiyete, depresyon) sindirim şikayetlerine (bulantı, kusma) kadar geniş bir yelpazeye yayılabilir. irritabl bağırsak sendromu). Bir yaralanma nedeniyle veya romatoid artrit gibi kronik dejeneratif hastalıklar ile ilişkili olan ağrı sendromları için faydalı olabilir. Ayrıca migren veya Parkinson hastalığı gibi nörolojik problemlerin tedavisinde veya felç geçiren bireyler için rehabilitasyon stratejisinde de yardımcı olabilir. Sinüzit ve astım dahil olmak üzere solunum yolları, birçok jinekolojik rahatsızlık ve infertilite gibi durumlar akupunktur ile rahatlatılmıştır. Akupunktur ayrıca yorgunluğu ve bağımlılığı azaltmak ve genel iyilik halini arttırmak için faydalı olduğunu kanıtlamıştır.

ABD’deki çalışmalar akupunkturun kronik bel ağrısı, diş ağrısı, migren ağrısı, fibromiyalji ve osteoartrit semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Travma sonrası stres bozukluğu gibi duygusal ağrı sendromlarının tedavisinde ve kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın kontrol edilmesinde yardımcı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, in-vitro fertilizasyon ile birlikte kullanıldığında hamileliğin başarılmasında klinik başarı göstermiştir.

Akupunktur ile zayıflama

Kilo kaybı için akupunktur tedavisinin çeşitli mekanizmalar ile etkili olduğu düşünülmektedir. Akupunkturun, vücudun enerji akışını etkileyerek aşağıdaki mekanizmalarla zayıflamaya yardım ettiği düşünülmektedir;

Metabolizmayı hızlandırmak

İştahı azaltmak

Beyindeki açlık merkezini baskılamak

Stresi azaltmak

Geleneksel Çin tıbbına göre kilo alımı, vücuttaki dengesizlikten kaynaklanır. Eski öğretilere göre bu dengesizlik karaciğer, dalak, böbrek, tiroid bezi ya da hormonal bir işlev bozukluğundan kaynaklanır. Bu nedenle, kilo kaybı için, akupunktur tedavileri genellikle vücudun bu alanlarını hedef alır.

Diyet ve egzersiz olmadan tek başına akupunktur ile kilo vermek mümkün değildir. Bu nedenle spor ve diyetle birlikte kullanılır. Kilo vermek için en önemli akupunktur noktaları kulakta bulunur. Kulakta insan vücudundaki tüm organlar uyaran noktalar bulunur. Ayrıca kulakla beyin arasındaki mesafe kısa olduğu için kulaktaki akupunktur noktaları oldukça etkilidir.

Kulaktaki akupunktur noktaları vücutta yağ birikimlerinin bulunduğu bölgelere göre uyarılır. Olası eşlik eden belirtiler, örneğin diz eklemi osteoartriti, sırt ağrısı veya gastrointestinal problemler göz önünde bulundurulur ve tedavi konseptine dahil edilir. Amaç her zaman kalıcı bir sonuç elde etmektir. Bulgulara bağlı olarak iğneler 10 güne kadar kulakta kalır. Kulaktaki akupunktur noktalarına batırılan iğnelerin etkiler;

Daha hızlı tokluk hissedilir.

Açlık hissinde azalma olur.

Aşırı yeme ortadan kalkar

Metabolizma ve yağ yakımı hızlanır.

Toksinler vücuttan atılır.

Hastalar kendilerini daha sakin, daha dengeli ve aynı zamanda daha aktif hissederler.

İnsanların kilo almasının temel nedeni beslenme alışkanlıklarındaki hatalardır. Beslenme alışkanlıklarının değiştirmesi hiç kolay olmaz. Diyet yaparken oluşan ve sonunda diyeti bırakmaya neden olan halsizlik, mide problemleri, baş ağrısı, baş dönmesi, stres ve sinirlilik gibi şikâyetler akupunktur tedavisi ile kontrol altına alınır.

Akupunktur diyete uyum sağlama konusunda hastaya büyük kolaylıklar sağlar. Beyinde noradrenalin seviyesini düşürüp, serotonin ve endorfin adı verilen mutluluk hormonunu seviyelerini artırarak yemek yemeden de mutlu olmayı sağlar. Metabolizmayı hızlandırdığı için normalden daha fazla kalori yakılır ve böylece daha hızlı kilo verilir.

Akupunkturun aynı zamanda sindirimi düzenlediği, mide asidini azalttığı, insülin ve diğer hormonları dengelediği düşünülmektedir. Kilo verme, bölgesel zayıflama gibi konularda ancak iyi bir egzersiz planı ve sağlıklı bir diyet programı ile birlikte akupunktur tedavisi uygulanırsa daha hızlı ve kalıcı sonuçlar elde edilebileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Bu şekilde uygulanan bir programla 2 ay gibi bir sürede kilonuzun yaklaşık %10 - 15’ini verebilirsiniz.

AKUPUNKTURUN FAYDALARI

Akupunkturun faydalarından bazıları şunlardır:

– Doğru bir şekilde yapıldığında güvenlidir.

– Yan etkileri oldukça azdır.

– Diğer tedavilerle etkili bir şekilde kombine edilebilir.

– Bazı ağrı türlerini kontrol edebilir.

– Ağrı kesici ilaçların uygun olmadığı hastalara yardımcı olabilir.

– Akupunktur kişinin strese karşı dayanıklılığını arttırır, hastalıklara karşı direnç mekanizmalarını güçlendirir.

– Akupunktur; alerji mekanizmalarını düzenler ve alerjik reaksiyonların (alerjik burun akıntısı, burun tıkanıklığı, ürtiker vb. gibi) kısa sürede iyileşmesine katkıda bulunur.

– Akupunktur; açlık duygusunu regüle eder ve biyolojik saati dengelemede yardımcı olur. Bu etkisi obezite(zayıflama) tedavisinde ki yerini öne çıkarır.

– Akupunktur; abstinans (yoksunluk) sendromunu tedavi ederek hastaların sigara, alkol, ilaç, yeme bağımlılığından kurtulmalarını sağlar.