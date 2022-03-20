2022 Özel Hastane Doğum Ücretleri Kaç lira? (Sezaryen, Normal, Suda Doğum) | SGK Doğumu Karşılıyor Mu?

Acıbadem, Medicalpark gibi özel hastanelerde doğum yapacak olan anneler için tüm doğum paketi fiyatları ve özel hastane doğum ücretleri 2022 yılı listesini içeriğimizden görebilirsiniz. SGK Özel Hastanede Doğumu Karşılar mı?, Epidural doğum, Suda doğum, Normal doğum ve Sezaryen doğum fiyatlarını inceleyebilir ve gideceğiniz özel hastaneler ile görüşebilirsiniz. Özel hastane doğum ücreti 2022 güncel tüm iller ve özel hastanelerin ortalama ücret bilgileri bu sayfada yer almaktadır.

Özel hastane doğum ücretleri 2022 hakkında merak edilen tüm bilgileri detaylandırdık.

Özel hastanelerde doğum yapmak isteyen anne adayları 2022 yılı için özel hastane doğum ücretlerini ve paketlerini bir çok form siteleri ve kadınlar kulübü gibi sitelerden Acıbadem, Medical Park gibi birçok hastanenin doğum ücretlerini bilgi paylaşımında bulunarak araştırmaktadır. Bu konuda Özel hastanelerde epidural, sezaryen, suda doğum ve normal doğum fiyatlarını ne kadar olduğunu, özel hastanelerin fiyatlarını verdiğimiz sayfamızdan seçerek bilgi alabilir ve özel hastanelerden ravdevu alarak doğumunuzu tercih ettiğiniz kurumda gerçekleştirebilirsiniz.

Özel Hastane Doğum Fiyatları Neye Göre Belirlenir? Özel hastane doğum ücretleri uygulanacak olan operasyon ve lokasyona göre farklılık göstermektedir. Birçok hastane doğum ücretlerini paket halinde sunmaktadır. Doğum ücretini belirleyen en temel kriter epüdural mi, suda doğum mu, sezeryan mı, normal doğum mu kısaca nasıl bir operasyon yapılacağıdır.

Özel Hastanelerde Doğum Ücretleri Ne Kadardır? 2022

Özel hastanelerde doğum paketleri: Sigortasız hastalar için ise doğum ücretleri 500 TL ile 2.000 TL’dir. Sigortalılar için Özel hastanelerin doğum ücretleri 1.500 TL ile 20.000 TL’dir

Nisan 2022 Doğum Ücretleri Ne Kadardır? 2022 Özel Hastane Doğum Ücretleri 2022 (TÜM TÜRKİYE) Acıbadem Doğum Ücretleri 2022 Alman Hastanesi Doğum Ücretleri 2022 Kent Hastanesi Doğum Ücretleri 2022 Memorial Hastanesi Doğum Ücretleri 2022 Ankara Umut Hastanesi Doğum Ücreti Eryaman Hastanesi Doğum Fiyatları 2022 Koru Hastanesi Doğum Ücreti LİV Hospital Doğum Fiyatları Özel Ortadoğu Hastanesi Doğum Ücreti Medicalpark Doğum Ücretleri 2022 Çankaya Yaşam Hastanesi Doğum Ücreti Amerikan Hastanesi Doğum Fiyatları TOBB ETÜ (Ankara) Doğum Ücreti 2022 Özel Gürlife Hastanesi (Eskişehir) Doğum Fiyatı Medilife Hastanesi Doğum Ücretleri Central Hastanesi Fatih Hastanesi Doğum Ücreti Florence Doğum Fiyatları 2022 Türkiye Hastanesi Doğum Ücretleri 2022 Medifane Doğum Ücreti

SGK Özel Hastanede Doğumu Karşılar mı?

Özel Hastanede Doğumu Karşılar mı? Devlet Hastanesi Doğum Fiyat Listesi 2022

Özel Hastane Doğum Paketleri ve Fiyatları 2022

Suda Doğum Fiyatları Ne Kadardır? 2022

Epidural Doğum Fiyatları Güncel

Devlet Hastanesi Sigortasız Doğum Ücreti Ne Kadardır? 2022

Doğum Ücretleri Ne Kadardır? 2022

Özel hastanelerin doğum ücretleri 1.500 TL ile 20.000 TL’dir. Sigortasız hastalar için ise doğum ücretleri 500 TL ile 2.000 TL arasında farklılık göstermektedir. Bu fiyatlar doğum ücretleri hastanelere, doğum paketlerine, yapılacak olan doğum türüne göre farklılık göstermektedir. Devlet hastanelerinde ise doğumlar ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Özel Hastane Doğum Ücretleri 2022 (TÜM TÜRKİYE)

Türkiye’de bulunan birden fazla özel hastane mevcuttur. Seçtiğiniz özel hastane doğum ücreti Acıbadem, Medicalpark, Memorial doğum ücreti, Alman Hastanesi, Kent Hastanesi, Medipol doğum ücretleri hastanelere göre farklılık gösterecektir. Bu hastanelerde doğum yapmak isteyen kişiler doğum ücretlerini oldukça merak etmektedir. Bizde sizler için ortalama olarak fiyatları listeledik:

Acıbadem doğum ücretleri 2022

Normal doğum ücreti 6.900 - 14.000 TL

Epidural normal doğum: 7.500 - 11.000 TL

Sezeryan doğum 13.000 - 19.000 TL

Epidural Sezaryen 10.000- 14.500 TL

Doğum Muayenesi ücreti 229 TL ile 250 TL aralığında değişir.

Acıbadem 2022 yılı için doğum fiyatlarını 444 55 44 numaralarını arayarak doğum danışmanından bilgi alabilirsiniz

BU FİYATLAR ORTALAMA OLARAK VERİLMİŞTİR.

Alman Hastanesi doğum ücretleri 2022

Normal doğum ücreti 4.600 - 9.000 TL

Epidural Normal Doğum fiyatı 6.500 TL- 9.000 TL

Sezeryan Doğum ücreti 8.000 TL – 12.000 TL aralığında değişir

Epidural Sezaryen ücreti 8.800 TL – 11.500 TL aralığında değişir

Uzman Doktor ücreti 250 TL

BU FİYATLAR BİLGİLENDİRME AMAÇLI VERİLMİŞ ORTALAMA FİYATLARDIR.

Kent Hastanesi Doğum Ücretleri 2022

Kent hastanesi doğum ücretleri aşağıdaki gibidir:

Normal Doğum fiyatı 9.000 TL

Epidural Normal Doğum fiyatı 13.000 TL’dir.

Doğum yapan annelere devlet yardım vermektedir. Bununla ilgili olarak doğum yapan annelere devlet yardımından yararlanabilir ve hemen destek alabilirsiniz.

Memorial Hastanesi Doğum Ücretleri 2022

Memorial hastanesi doğum ücretleri aşağıdaki gibidir:

Normal Doğum ücreti 5.500 TL – 10.000 TL

Epidural Normal Doğum ücreti 7.000 TL

Sezaryen Doğum ücreti 6.000 TL – 10.000 TL

Ankara Umut Hastanesi Doğum Ücreti 2022

Ankara Umut hastanesi doğum ücretleri aşağıdaki gibidir:

Normal Doğum ücreti 3.500 TL

Epidural Normal Doğum ücreti 4.000 TL

Sezaryen Doğum ücreti 6.000 TL

Eryaman Hastanesi Doğum Fiyatları 2022

Eryaman Hastanesi doğum fiyatları aşağıdaki gibidir:

Normal Doğum ücreti 4.500 TL

Epidural Normal Doğum ücreti 6.500 TL – 8.000 TL

Sezaryen doğum ücreti 5.500 TL – 10.000 TL

Koru Hastanesi Doğum Ücreti

Normal Doğum ücreti 4.750 TL – 8.000 TL

Epidural Normal Doğum ücreti 5.500 TL

Sezaryen doğum ücreti 6.800 TL – 10.000 TL

Epidural Sezaryen ücreti 6.900 TL

LİV Hospital Doğum Fiyatları

Normal Doğum 10.000 TL

Epidural Normal Doğum 10.000 TL- 20.000 TL

Sezaryen doğum 14.000 TL

Epidural Sezaryen 12.500 TL

Özel Ortadoğu Hastanesi Doğum Ücreti

Normal Doğum ücreti 6.100 TL

Epidural Normal Doğum ücreti 6.000 TL

Sezaryen doğum ücreti 2.500 TL

Epidural Sezaryen doğum ücreti 2.500 TL

Medicalpark Doğum Ücretleri 2022

Normal Doğum ücreti 6.200 TL – 8.000 TL

Epidural Normal Doğum ücreti 6.600 TL – 10.000 TL

Sezaryen doğum ücreti 9.000 TL

Çankaya Yaşam Hastanesi Doğum Ücreti

Normal Doğum ücreti 6.000 TL- 10.000 TL

Epidural Normal Doğum ücreti 5.000 TL – 7.000 TL

Sezaryen doğum ücreti 7.800 TL

Epidural Sezaryen ücreti 7.000 TL

Amerikan Hastanesi Doğum Fiyatları

Normal Doğum ücreti : 12.000 TL

Epidural Normal Doğum ücreti : 13.500 TL

Sezaryen Doğum ücreti : 17.350 TL

Epidural Sezaryen Doğum ücreti : 17.800 TL

TOBB ETÜ (Ankara) Doğum Ücreti 2022

Normal Doğum ücreti : 9.300 TL

Sezaryen Doğum ücreti : 10.300 TL

Özel Gürlife Hastanesi (Eskişehir) Doğum Fiyatı

Normal Doğum ücreti : 4.000 TL

Sezaryen Doğum ücreti : 5.000 TL,

Medilif e Hastanesi Doğum Ücretleri

Normal Doğum ücreti: 1.600 TL

Epidural Normal Doğum ücreti : 1.800 TL

Sezaryen Doğum ücreti: 2.000 TL

Epidural Sezaryen Doğum ücreti : 2.200 TL

İstanbul’da bulunan özel hastanelerin normal doğum, sezaryen doğum, suda doğum ve epidural doğum fiyatlarını görebilirsiniz.

Central Hastanesi

Normal Doğum ücreti 4.800 TL

Epidural Normal Doğum ücreti 5.500 TL – 8.000 TL

Sezaryen Doğum ücreti 6.500 TL – 10.000 TL

Epidural Sezaryen doğum ücreti 7.000 TL

Fatih Hastanesi Doğum Ücreti

Normal Doğum ücreti 4.000 TL

Epidural Normal Doğum ücreti 4.600 TL – 7.000 TL

Sezaryen Doğum ücreti 6.600 TL

Epidural Sezaryen ücreti 7.000 TL

Florence Doğum Fiyatları 2022

Normal Doğum ücreti 6.500 TL

Epidural Normal Doğum ücreti 7.500 TL

Sezeryan Doğum ücreti 10.000 TL

Epidural Sezaryen ücreti 12.000 TL

İzmir’de bulunan özel hastanelerin doğum ücretleri aşağıdaki gibidir:

Türkiye Hastanesi Doğum Ücretleri 2022

Normal Doğum ücreti 5.800 TL 10.000 TL

Epidural Normal Doğum ücreti 5.500 TL

Sezeryan Doğum ücreti 6.500 TL – 10.000 TL

Epidural Sezaryen ücreti 7.000 TL

Medifane Doğum Ücreti

Normal Doğum ücreti 2.500 TL – 7.000 TL

Sezaryen Doğum ücreti 4.000 TL – 11.000 TL

Uyarı: Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Her hastanenin ücretlendirme politikası farklıdır. Hastanelerde muayene, teşhis, tetkik ve tahlil sonuçları ve ilave ücretler değişkenlik göstereceğinden en net fiyat bilgisini kurumdan almanız önem arz etmektedir.

Devlet Hastanelerinde ise gerçekleşen doğumlarda tüm masraflar devlet tarafından karşılanmaktadır.

SGK Özel Hastanede Doğumu Karşılar mı?

Özel hastanede yapılan doğumu SGK karşılar. Sgk:

P619920 SUT kodu ile SGK normal doğum için özel hastaneye 1240,01 TL. ödeme yapar. Başka bir tıbbi işlem yapılmadığı varsayılır ise bu fiyata göre özel hastanenin alabileceği %200 oranında ücret 2.480,03 TL.’dir. Ancak hastaya uygulanan diğer tedaviler bu rakamın üst seviyelere çıkarmaktadır.

SUT kodu ile SGK için özel hastaneye ödeme yapar. Başka bir tıbbi işlem yapılmadığı varsayılır ise bu fiyata göre özel hastanenin alabileceği Ancak hastaya uygulanan diğer tedaviler bu rakamın üst seviyelere çıkarmaktadır. P619930 SUT kodu ile yapılan incelemede Sezaryen doğum için SGK 670,68 TL. ücret ödemektedir. Özel hastanenin alabileceği %200 ücret 1.341,36 TL.’dir.

Devlet Hastanesi Doğum Fiyat Listesi 2022

Devlet hastanelerinde sigortalı yada sigortasız olarak doğum yapabilirsiniz. Sezaryen, epidural ve normal doğum olmak üzere 3 farklı doğum çeşidi bulunmaktadır. Devlet hastanelerinde bebeğin ve annenin sağlık durumuna göre bu yöntemlerden biri seçilerek doğum gerçekleştirilir.

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde yer alan Doğum ücretleri aşağıdaki gibidir:

Özel Hastane Doğum Paketleri ve Fiyatları 2022

Türkiye’deki Medicalpark, Memorial, Ankara Umut, Çankaya Yaşam gibi özel hastanelerin doğum paketi fiyatları aşağıdaki gibidir:

Memorial Hastanesi Doğum Paketi Ücreti : Normal Doğum 5.500 TL – 10.000 TL Epidural Normal Doğum 7.000 TL Sezaryen Doğum 6.000 TL – 10.000 TL Epidural Sezaryen 7.000 TL Uzman Doktor 100 TL

: Normal Doğum 5.500 TL – 10.000 TL Epidural Normal Doğum 7.000 TL Sezaryen Doğum 6.000 TL – 10.000 TL Epidural Sezaryen 7.000 TL Uzman Doktor 100 TL Ankara Umut Hastanesi Doğum Paketi Fiyatı: Normal Doğum 3.500 TL Epidural Normal Doğum 4.000 TL Sezaryen Doğum 6.000 TL Epidural Sezaryen 6.000 TL Uzman Doktor

Normal Doğum 3.500 TL Epidural Normal Doğum 4.000 TL Sezaryen Doğum 6.000 TL Epidural Sezaryen 6.000 TL Uzman Doktor Eryaman Hastanesi Doğum Paketi : Normal Doğum 4.500 TL Epidural Normal Doğum 6.500 TL – 8.000 TL Sezaryen doğum 5.500 TL – 10.000 TL Epidural Sezaryen 5.500 TL Uzman Doktor 250 TL

: Normal Doğum 4.500 TL Epidural Normal Doğum 6.500 TL – 8.000 TL Sezaryen doğum 5.500 TL – 10.000 TL Epidural Sezaryen 5.500 TL Uzman Doktor 250 TL Koru Hastanesi Doğum Paketi : Normal Doğum 4.750 TL – 8.000 TL Epidural Normal Doğum 5.500 TL Sezaryen doğum 6.800 TL – 10.000 TL Epidural Sezaryen 6.900 TL

: Normal Doğum 4.750 TL – 8.000 TL Epidural Normal Doğum 5.500 TL Sezaryen doğum 6.800 TL – 10.000 TL Epidural Sezaryen 6.900 TL Liv Hospital Doğum Paketi Fiyatları: Normal Doğum 10.000 TL Epidural Normal Doğum 10.000 TL- 20.000 TL Sezaryen doğum 14.000 TL Epidural Sezaryen 12.500 TL Uzman Doktor 250 TL

Normal Doğum 10.000 TL Epidural Normal Doğum 10.000 TL- 20.000 TL Sezaryen doğum 14.000 TL Epidural Sezaryen 12.500 TL Uzman Doktor 250 TL Özel Ortadoğu Hastanesi: Normal Doğum ücreti 6.100 TL Epidural Normal Doğum fiyatı 6.000 TL Sezaryen doğum 2.500 TL Epidural Sezaryen 2.500 TL Uzman Doktor 100 TL

Normal Doğum ücreti 6.100 TL Epidural Normal Doğum fiyatı 6.000 TL Sezaryen doğum 2.500 TL Epidural Sezaryen 2.500 TL Uzman Doktor 100 TL Medikal Park Doğum Paketi Ücreti: Normal Doğum 6.200 TL – 8.000 TL Epidural Normal Doğum 6.600 TL – 10.000 TL Sezaryen doğum 9.000 TL Epidural Sezaryen 9.500 TL Uzman Doktor 250 TL

Normal Doğum 6.200 TL – 8.000 TL Epidural Normal Doğum 6.600 TL – 10.000 TL Sezaryen doğum 9.000 TL Epidural Sezaryen 9.500 TL Uzman Doktor 250 TL Çankaya Yaşam Doğum Paketi Fiyatı: Normal Doğum 6.000 TL- 10.000 TL Epidural Normal Doğum 5.000 TL – 7.000 TL Sezaryen doğum 7.800 TL Epidural Sezaryen 7.000 TL Uzman Doktor 120 TL

Suda Doğum Fiyatları Ne Kadardır? 2022

Suda doğum için ortalama bir özel hastanede 2.000 TL ile 10.000 TL arasında bir ücret ödeyerek doğumunuzu yapabilirsiniz. Türkiye’de suda doğum pek yaygın olarak kullanılmasa da özel hastanelerin bazılarında suda doğum yapılmaktadır.

Epidural Doğum Fiyatları Güncel

SGK anlaşmalı özel hastanelerde epidural doğum fiyatları 3.000 TL ile 20.000 TL’dir. Fiyatlar hastaneye göre değişmektedir. Türkiye’de genel olarak epidural doğum tercih edilen doğum türlerindendir.

Devlet Hastanesi Sigortasız Doğum Ücreti Ne Kadardır? 2022

Genel olarak normal doğum fiyatları SGK anlaşmalı hastanelerde 500 TL ile 3.500 TL arasında değişmektedir. Doğum için ise devlet hastaneleri, şehir hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinde doğum ücreti alınmamaktadır. Reçeteye yansıyan ücret üzerinden devlet hastanelerinde sigortasız doğum yapabilirsiniz.

Doğum yapan annenin ve refakatçinin hastanede 1 veya 2 günden fazla kalması gerektiğinde ilave ücret alınabilmektedir. Bu hususta bilgi almak için hastane gecelik yatak ücretleri hakkında ki yazımızı inceleyebilirsiniz.

İçeriğimizde hazırladığımız doğum fiyatları kamusaati.com takipçilerimize ön bilgi vermek amaçlı oluşturulmuş olup, en güncel doğru fiyat bilgileri için gideceğiniz özel hastane ile irtibata geçerek güncel fiyatları öğrenmeniz gerekmektedir.