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Üniversite sağlık personelinin ek ödemeleri unutuldu mu?

Covid19 salgını döneminde devlet hastanelerindeki sağlık personeli için ek ödeme tavanlarında düzenleme yapılmasına rağmen, üniversite sağlık personeli hala beklemektedir.

Üniversite sağlık personelinin ek ödemeleri unutuldu mu?
27 Ekim 2020 Salı 00:13

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan personele yönelik 01 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 3 ay ek ödeme yapılmasına ilişkin karar 06 Eylül 2020 tarihl Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak, bu karar sadece Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan personeli ilgilendirmekte olup, üniversite hastanelerinde çalışan personeli kapsamamaktadır.

Ağustos ayından itibaren 3 aylık olarak verilmesi planlanan ek ödemede, bir kaç gün sonra Ekim ayını bitirmiş olacağız. Buna rağmen, yönetmelik değişikliği dahi hayata geçmemiştir.

Eylül ayı başında, YÖK'ün bu konuda bir çalışma yaptığı bilgisi kamuoyuna yansımıştı. Bu bilginin üzerinden de 1,5 ay geçmiştir.

Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeli, YÖK'ün gerekli mevzuat değişikliğini bir an önce yürürlüğe koymasını bekliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #ek ödeme
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