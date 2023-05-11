220 Bin Sağlık Bakanlığı kamu işçilerine önemli Yevmiye duyurusu

6 Şubat 2023 tarihinde Sağlık Bakanlığı 17 nolu iş kolunda çalışan işçiler için yürürlük tarihi 01.01.2021-31.12.2022 olan ve yenisi henüz imzalanmadığı için yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesinin OLAĞANÜSTÜ HALLERDE ÇALIŞMA başlıklı 27.maddesi - b fıkrasına göre "günlük çıplak ücretin % 50'si oranında tazminat verilir" denilmektedir.

Ohal 10 ilde 8 Şubat 2023 tarihinde ilan edildi.Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay meydana gelen depremler nedeniyle 8 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ağır bir şekilde etkilenen bölgede

3 ay süreyle OHAL ilan edilmiştir. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı 17 nolu iş kolunda çalışan işçilerin 8-14 Şubat 2023 dönemi için

7 günlük olmak üzere önümüzdeki 3 ay boyunca çıplak ücretin %50'si oranında ohal tazminatı verilmesi gerekmektedir. Bu yüzden genelge beklenmektedir. Genelge yayınlandıktan sonra hesaplama yapılacaktır..