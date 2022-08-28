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Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının teşvik ücretlerine dair açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanları için yaptığı teşvik açıklamasında, "Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak." dedi.

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının teşvik ücretlerine dair açıklama
Kamusaati
Kamusaati
28 Ağustos 2022 Pazar 11:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının teşvik ücretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer"

"Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer. Hekim ve hekim dışı teşvik havuzu ayrıldı. Hekim dışı sağlık çalışanları teşvik ödemelerini kendileri için ayrılan havuzdan alacak.

"Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak"

Artık sabitin de, taban ek ödemenin de bütçeleri ayrı. Teşvik ödeme havuzunda her hizmetin bir değeri var.

Teşvik ödemesinden mahsuplaşma yok. Her işlemin bir karşılığı var. Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak.

Mahsuplaşma uygulamada kaldırıldı. Yönetmelikteki yeri teknik bir husustan ibarettir."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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