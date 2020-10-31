Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandı süleyman soylu hastaneye mi kaldırıldı mı? süleyman soylu entübe mi? süleyman soylu yoğun bakıma alındı mı? süleyman soylu son durumu nasıl? süleyman soylu hastaneden ne zaman çıkacak ? İşte tüm detaylar
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandı Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüse yakalandı. Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ben, eşim ve kızımın testi pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, eşi, kızı ve kendisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavilerine hastanede devam edildiğini bildirdi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."
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