Özel Hastane Muayene Ücretleri, Tahlil Ücretleri ve Ameliyat Ücretleri 2023

Vatandaşlar Devlet hastanesini tercih edebildiği gibi özel hastanelerden de hizmet alabilmektedir. Peki Özel Hastanelerin Muayene Ücretleri Neye Göre Belirlenir, Özel Hastanelerin Tahlil Fiyatları kaç lira?, Özel Hastanelerde Sigortasız Muayene olabilirmiyiz?, Özel hastanelerde ücretsiz hizmet alabilirmiyim? gibi soruların cevaplarını sizler için hazırladık..

Özel hastanelerde muayene ücretleri 2023 fiyatları ise çoğu zaman hastaneye ve bölüme göre değişiklik gösterebilirken, sigortalı hastaların muayene ücretlerinin belli bir kısmı sigorta tarafından karşılanmaktadır. Sigortasız hastalar da pek çok kez özel hastanelerde muayene olabilmektedir.

Özel Hastanelerin Muayene Ücretleri Neye Göre Belirlenir?

Sosyal güvencesi olan insanlar herhangi bir özel hastaneye gittiklerinde muayene olabilme imkânına sahiptir. Fakat bu gibi durumlarda özel hastaneler hastalarına hizmet verebilmek adına belli bir ücret talep etmektedir. Özel hastanelerde talep edilen bu muayene ücreti çoğu zaman değişiklik gösterirken, aynı zamanda ekstra olarak katkı payı ödemesi de gerçekleştirilmektedir. Katkı payı 2023 yılında yaklaşık olarak 15 TL kadar olarak belirlenirken, bu tutar bir hastanın ödeyeceği minimum miktar olarak ifade edilebilmektedir.

Özel hastanelerde muayene ücretleri belirlenirken pek çok farklı etken göz önünde bulundurulmaktadır. Örneğin; profesör olan bir dahiliye uzmanı için 500 TL, doçent doktor için 300 TL, uzman doktor için 200 TL olarak belirlenen muayene ücretleri, aynı zamanda hastanın sosyal güvencesine, sigortalı olup olmamasına, sigorta sınıfına ve muayene olacağı bölüme göre de değişebilmektedir.

Sendika ya da iş yeri ile anlaşmalı olan özel hastanelerde de hastalara indirim uygulanabilirken, bazen herhangi bir ücret de talep edilmeyebilir. Bunun yanı sıra emekliler için uygulanan ilaç kesintisi 10 civarında olurken, bu oran çalışanlarda ise iki katı olarak uygulanmaktadır.

Peki Kimlerden İlave Ücret Alınmaz?

Özel hastanelerde ilave ücret alınmayan kişiler hemen hemen herkes tarafından merak edilmektedir. Bu kişilerden bazılarına örnek göstermek gerekirse;

Harp malulü olup bu anlamda maaş alanlardan,

Terör mağduru olan, terör olaylarında şehit olan ve bu kişilerin ailelerinden,

2330 Sayılı Kanun kapsamında maaş alan ve bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerden,

Şeref maaşı alan ve bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerden ilave ücret alınmamaktadır.

Öte yandan ilgili kanun gereğince acil servisten giriş yapıp müdahalede bulunulan ya da yatış yapan hastalardan da ücret talep edilmemektedir. Bunun ile beraber muayene ücreti 100 TL’nin üzerine çıkan hastalar için her özel hastane detaylı faturalandırma yapmak durumundadır. Gereğinden fazla ücret talep edilmesi ve ücretin ne için talep edildiğinin bildirilmemesi halinde ALO 170 ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na şikâyette bulunulabilmektedir.

Katılım Payı Alınan Hastalar ve Ücretleri

Günümüzde hastalar için hizmet veren pek çok özel hastanede muayene ücretlerinin yanı sıra devlet katılım payı ya da başka bir değişle katkı payı da alınmaktadır. 2023 katılım payı miktarı tüm özel hastaneler için 15 TL olarak belirlenmiştir.

Bu ücret, özel hastanelerde muayene olan her sigortalı hasta tarafından ödenmektedir. Hastalar muayene olacakları bölümün Hasta Kabul bölümünde kayıt açtırdığı esnada katılım payı ödemektedir. Katılım payının herhangi bir istisnası bulunmazken, sigortalı olan her hasta bu ücreti ödemek durumundadır.

Üstelik katılım payı devlet hastanelerinde de ödenen bir ücret türü olarak bilinirken, devlet hastanelerinin katılım payı ise 2023 yılında 6 TL olarak belirlenmiştir. Sigortası olmayan hastalar ise devlet hastanelerinde muayene olacakları zaman bir kerelik olmak üzere 30 TL gibi bir ücret ödemektedir.

Özel Hastanelerde Sigortasız Muayene Ücretleri 2023

Sigortası olmayan hastalar devlet hastanelerinde olduğu üzere özel hastanelerde de belli bir ücrete tabi tutulmaktadır. Devlet hastaneleri için 2023 yılında belirlenen sigortasız muayene ücreti 30 TL olurken, bu rakam özel hastanelerde değişiklik gösterebilmektedir.

Hastanelerin sınıfı, muayene olunacak bölüm ve bu gibi durumlar özel hastanelerde sigortasız muayene ücreti 2023 hususunda etkili olan faktörlerdir. Fakat genel olarak özel hastanelerin belirleyebileceği muayene ücretleri konusunda da ilgili konun ile bir sınırlama getirilmiştir.

Hastalarda sigortalı ya da sigortasız fark etmeksizin her hastanın 100 TL muayene ücreti ödemesi durumunda hastane tarafından detaylı bir fatura çıkarılması gerekmektedir. Bu sayede hastalar tek tek hangi işlem için ne kadar para ödediğini görebilmektedir.

Özel Hastanelerin Tahlil Fiyatları

Çoğu zaman hastalar özel hastanelerde muayene oldukları zaman tahlil ücretleri fazla tuttuğundan, yaptırması gereken tahliller için devlet hastanelerine ya da aile hekimliklerine müracaat etmektedir. Böylelikle özel hastanelerde yüksek meblağlarla tahlil ücretleri ödememektedir.

Kan tahlili ücreti: 50-200 ₺

İdrar tahlili fiyatı: 50-200 ₺

Göğüs filmi ücret: 50-100 ₺

MR fiyat: 50-500 ₺

Ultrason ücreti 50-500 ₺

EKG ücreti: 50-100 ₺

Fakat acil durumlar söz konusu olduğunda özel hastanelerde de tahliller yaptırabilen hastalar için her hastane tarafından belirlenen ücretler değişiklik gösterebilmektedir. Üstelik bazı özel hastanelerde sigortalı hastalardan muayene ücreti dışında herhangi bir ücret talep edilmezken, bazı hastanelerde ise yalnızca kan tahlili için ücret talep edilebilmektedir.

Özel Hastanelerin Ameliyat Fiyatları

Özel hastanelerin ameliyat fiyatları genelde hastaneye, ameliyata ve bölüme göre değişebilmektedir. Bazı durumlarda özel hastanelerde gerçekleştirilen ameliyatların ücreti ya da belli bir kısmı sigorta tarafından karşılanabilmektedir. Bu gibi durumlarda özel hastanelerin ameliyat fiyatları 2023 ise şu şekildedir:

Katarakt ameliyatında sigorta tarafından karşılanan miktar 594 ₺, hastaneye ödenmesi gereken miktar 1.188 ₺,

sigorta tarafından karşılanan miktar 594 ₺, hastaneye ödenmesi gereken miktar 1.188 ₺, Bademcik ameliyatında sigortanın karşıladığı miktar 617,87 ₺, hastaneye ödenmesi gereken miktar 1.235,74 ₺,

sigortanın karşıladığı miktar 617,87 ₺, hastaneye ödenmesi gereken miktar 1.235,74 ₺, Apandisit ameliyatında sigortanın karşıladığı ücret 432 ₺, hastaneye ödenmesi gereken ücret 864 ₺,

sigortanın karşıladığı ücret 432 ₺, hastaneye ödenmesi gereken ücret 864 ₺, Normal doğum için sigortanın karşıladığı ücret 432 ₺, hastaneye ödenmesi gereken ücret 846 ₺,

için sigortanın karşıladığı ücret 432 ₺, hastaneye ödenmesi gereken ücret 846 ₺, Sezaryen için sigorta tarafından karşılanan ücret 486 ₺, hastaneye ödenmesi gereken ücret ise 972 ₺ olarak belirlenmiştir.

Acıbadem Hastanesi Ameliyat Ücretleri Ne Kadar?

Herhangi bir özel hastanenin ameliyat ücretleri 1500-2000TL arasında değişmektedir. Acıbadem hastanesinde minimum ameliyat ücreti 8000 TL’den başlamaktadır. Bu fiyatlarla sizlere sunulan ayrıcalık ve konfor da farklı olacaktır. Acıbadem Ameliyat ücreti: 8000TL-85000TL arasındadır.

Avrasya Hospital Ameliyat Ücretleri Ne Kadar?

Avrasya Hastanesi, 6 adet özellikli ameliyathaneye sahiptir. Ameliyat ücretleri, net olmamakla beraber türüne göre de değişmektedir. Avrasya Ameliyat Ücreti: 5000TL-75000TL arasındadır.

Özel Hastanelerde Ücretsiz Alınan Hizmetler

Son dönemlerde yürürlüğe giren bazı kanunlar gereği özel hastanelerde verilen bazı hizmetler için ücret talep edilmemektedir. Özel hastanelerde ücretsiz alınan hizmetler hakkında birkaç örnek göstermek gerekirse; acil servisten giriş yapıp yatışı gerçekleştirilen hastalar, boyutu fark etmeksizin travma vakaları, tıbbi müdahalede bulunulan hastalar, sevkle gelen hastalar ve müşahede altında tutulan hastalardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Özel Hastanelerde Muayene Ücretleri 2023 Fiyatları

Özel hastaneler için her yıl olduğu gibi bu yıl da muayene ücretleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda belirlenen ücretler doktorun uzmanlığına, bölümüne, hastaneye, hastanın sigortasına göre değişebilmektedir. Genel olarak SUT tarafından belirlenen özel hastanelerde muayene ücretlerinden bazıları şu şekildedir:

Kadın hastalıkları için muayene ücreti 50 ₺, maksimum 66 ₺, özel muayene 80-100 ₺,

50 ₺, maksimum 66 ₺, özel muayene 80-100 ₺, Genel cerrahi için muayene ücreti 25 ₺, maksimum 60 ₺, özel muayene 30-60 ₺,

25 ₺, maksimum 60 ₺, özel muayene 30-60 ₺, Plastik cerrahi için muayene ücreti 40 ₺, maksimum 56 ₺, özel muayene 30-60 ₺,

40 ₺, maksimum 56 ₺, özel muayene 30-60 ₺, Göz hastalıkları için muayene ücreti 40 ₺, maksimum 49 ₺, özel muayene 40-100 ₺,

40 ₺, maksimum 49 ₺, özel muayene 40-100 ₺, Nöroloji muayene için 25 ₺, maksimum 62 ₺, özel muayene 40-80 ₺,

için 25 ₺, maksimum 62 ₺, özel muayene 40-80 ₺, Üroloji için 50 ₺, maksimum 56 ₺, özel muayene 60-100 ₺ arasında değişebilmektedir.

Özel hastanelerde belirtilen ücretler hastaneden hastaneye göre farklılık göstermektedir. Özel hastaneler de fiyatların farklılık göstermesinin sebepleri arasında;

Hastanenin bulunduğu çevre

Hastanenin sunduğu hizmetlerin kalitesi

Hastanenin kapasitesi

Hastanede bölümler arası uygulanacak fiyat politikası

Her bölümdeki doktorların unvanları sayılabilir.

Özel hastaneler, muayene ve ameliyat ücretlerine ek olarak katkı payı da almaktadırlar. Aşağıda muayene ve ameliyat tutarlarını belirttiğim hastanelerin ücretlendirme tarifeleri katkı paylarına göre farklılık göstermektedir. Özel hastaneler de 2023 yılı itibariyle hastalardan alınacak ücretler aşağıdaki gibidir:

Acıbadem Hastanesi Muayene Ücretleri Ne Kadar?

Acıbadem hastanesinin muayene ücreti diğer hastanelere kıyasla daha yüksek olmakla dikkat çekmektedir. 33 ayrı şube de farklı fiyat politikası söz konusu olduğundan net bir ücret politikası belirlenememektedir.

İstanbul’da bulunan 10 şubesinin tamamında farklı fiyat politikası uygulanmaktadır. Acıbadem hastanesi doktor kadrosunda alanında uzman kişilerle çalıştıklarından dolayı fiyatlar fahiş durumdadır. Acıbadem hastanesinde muayene ücretleri doktora göre değişmektedir. Doktor unvanına göre ücretlendirmeler aşağıdaki gibidir:

Uzman Doktor Muayene Ücreti: 200₺–250₺ arasındadır.

Doçent Doktor Muayene Ücreti: 250₺-400₺ arasındadır.

Profesör Muayene Ücreti: 400₺-500₺ arasındadır.

Avrasya Hospital Muayene Ücretleri Ne Kadar?

Avrasya Hastanesi muayene ücretleri diğer özel hastanelere nazaran ortalama fiyatlara sahiptir. 3 ayrı şubesin de toplam 105 Hekime sahiptir. Muayene ücretleri doktora göre değişmektedir. Doktor unvanına göre ücretlendirmeler aşağıdaki gibidir:

Uzman Doktor Muayene: Ücreti: 100₺-200₺

Doçent Doktor Muayene: Ücreti: 150₺-300₺

Profesör Muayene Ücreti: 250₺-400₺

Medical Park Hastanesi Muayene Ücretleri Ne Kadar?

Diğer özel hastanelerde olduğu gibi muayene ücreti sağlık güvencenize ve doktora göre değişmektedir. Medical Park Hastanesi 15 il de 25 Hastane barındırmaktadır. Fiyat politikası şubeden şubeye fark etmektedir. Doktor unvanına göre ücretlendirmeler aşağıdaki gibidir:

Uzman Doktor Muayene Ücreti: 150₺-250₺ arasındadır.

Doçent Doktor Muayene Ücreti: 250₺-350₺ arasındadır.

Profesör Muayene Ücreti: 350₺-500₺ arasındadır.

Medical Park Ameliyat ücretleri de şubeler arası farklılık göstermektedir. Ameliyat ücreti: 3000₺-60000₺ arasındadır.

Amerikan Hastanesi Muayene Ücreti

Tıp biliminde çok ileride olan Amerikan Hastanesinde tedavi ve hastane masrafları binlerce dolar tutmaktadır. Diğer özel hastanelerle karşılaştıracak olursak fiyatlar fahiş durumdadır. Doktor unvanına göre ücretlendirmeler aşağıdaki gibidir:

Doktor Muayene Ücreti: 75-150 Dolar arasındadır.

Sahasında Uzman Doktor Muayene Ücreti: 150-400 Dolar arasındadır.

Ameliyat Ücretleri: 1000-20000 Dolar arasında değişmektedir.

Kolan Hastanesi Muayene Ücreti

Kolan Hastanesi 7 şubeden oluşmaktadır. Şubeler arası fiyat farklılıkları gözlemlendiği gibi her bölüm içinde ayrı bir ücretlendirme mevcuttur. Bu bölümlerde muayene olacağınız doktorların unvanına göre ücretler de değişiklik gözlenebilir. Doktor unvanına göre ücretlendirmeler aşağıdaki gibidir:

Uzman Doktor Muayene Ücreti: 80₺-150₺ arasındadır.

Doçent Doktor Muayene Ücreti: 150₺-250₺ arasındadır.

Profesör Muayene Ücreti: 250₺-350₺ arasındadır.

Ameliyat Ücreti: 2000-50000₺ arasındadır.

Medicine Hastanesi Muayene Ücreti

Medicine Hastanesi, uzman kadrosu ile 12 şubesinde hizmet vermektedir. 2 şubesi de yakın zamanda açılacak olan hastanenin muayene ücretleri farklılık göstermektedir. Doktor ve Şubeden şubeye değişen muayene ücretleri ortalama olarak şu şekildedir:

Uzman Doktor Muayene Ücreti: 100₺-250₺ arasındadır.

Doçent Doktor Muayene Ücreti: 150₺-300₺ arasındadır.

Profesör Muayene Ücreti: 300₺-500₺ arasındadır.

Ameliyat Ücreti: 3000-55000₺ arasındadır.

Özel Başarı Hastanesi Muayene Ücreti

Özel Başarı Hastanesinde, fiyat farklılıkları gözlemlendiği gibi hastanenin farklı bölümleri için de ayrı ücretlendirmeler yapılmaktadır. Bu değişiklik muayene olacağınız doktorun unvanına göre de değişmektedir. Şubeden şubeye fiyatların fark etmesinin sebebi ise: Hastanenin bulunduğu konum, sunulan hizmetler, kapasitesi, bölümler arası ücret tarifesi ve doktorların unvan dereceleridir.

Uzman Doktor Muayene Ücreti: 100₺-200₺ arasındadır.

Doçent Doktor Muayene Ücreti: 200₺-300₺ arasındadır.

Profesör Muayene Ücreti: 300₺-500₺ arasındadır.

Ameliyat ücreti: 5000 ₺-85000 ₺ arasındadır.

Ethica Hastanesi Muayene Ücreti

Ethica Hastanesi, alanında uzman doktorlarla birçok bölümde hizmet vermektedir. Bölümler arası ücretler farklılık göstermektedir. Ayrıca doktorların unvanına göre de farklılık göstermektedir. Aşağıda belirtilen tutarlar şubeden şubeye değişmektedir.