Ökse otu nedir?, Göğüsteki Ağrıya ve sıkışıklık hissine ne iyi gelir?

Göğüsteki rahatsızlığı ve sıkışıklık hissine böyle iyi gelen ökse otunun faydaları dikkat çekti.

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Göğüsteki rahatsızlığı ve sıkışıklık hissine böyle iyi gelen ökse otunun faydaları dikkat çekti.

GÖĞÜSTEKİ RAHATSIZLIKLARA BÖYLE İYİ GELİYOR

Ökse otu boğaz ağrısı, öksürük ve bronşiyal iltihaplanma durumlarında tahrişi yatıştırır, göğüsteki rahatsızlığı ve sıkışıklık hissini azaltmaya yardımcı olur.

ÖKSE OTU NEDİR?

Ökse otugiller familyasından; genç sürgünleri yeşil, ufak çalı halinde bir bitkidir. Adi ökseotu ve Zeytin ökseotu yurdumuzda doğal olarak yetişir. Yapraklarında tanen, urson, inosit, saponin ve viscine adı verilen gayet yapı kan, elastiki, yumuşak bir reçine vardır.

ÖKSE OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Ökse otunun demlenme şekli de diğer şifalı bitkilerin demlenme şekline benzer:

Bir bardak kaynar suyun içerisine 1-1,5 tatlı kaşığı kuru ökse otu atıp 5-10 dakika dinlenmesini bekledikten sonra süzüp içebilirsiniz.

Ökse otu çayı yapmanın diğer bir yöntemi ise şöyledir: 1 çay kaşığı kıyılmış ökse otunu 1 fincan soğuk suyun içine atın ve bir gün boyunca oda sıcaklığında bekletin. Sonrasında biraz ısıtarak içebilirsiniz.

Bu çay öksürüğe ve bronşite iyi gelir, astım tedavisine yardımcı olur, sinirleri yatıştırır ve mide kasılmalarını yatıştırır.