Uzun sakal ve bıyıkta corona virüs tehlikesi Uzun süre oturmanın zararları: Ölü popo sendromu

Oturarak Çalışmanın Zararları Uzun süre oturmanın zararları: Ölü popo sendromu

Uzun sakal ve bıyıkta corona virüs tehlikesi Uzun süre oturmanın zararları: Ölü popo sendromu

Bilgisayar başında uzun süre oturmanın zararları yıllardır uzmanlar tarafından anlatılıyor. Uzun süre oturmak, sadece iskelet sistemine zarar vermekle kalmıyor, kalça ve poponun yapısını da değiştiriyor. Çok oturmak nelere yol açar? Bu sorunun cevabının yeterince bilindiğini düşünmüyoruz. Günde kaç saat oturmalıyız sorusundan ziyade günde kaç saat hareket etmeli daha önemli. Uzun süre oturmanın zararları arasında ise ölü popo sendromu göze çarpıyor. Ölü popo sendromu nedir? Kulağa başta komik gelse de böyle bir sendrom gerçekten var. İşte uzun süre oturmanın zararları ve popo sendromu!

Uzun süre oturmanın vücudumuza etkileri

Metabolizma, 30 dakikalık bir oturma süresinin ardından yüzde 50 oranında daha yavaş çalışmaya başlar. Bu nedenle fazla oturmak yağlanmaya ve kilo artışına sebep olmaktadır. Ünlü spor antrenörü Donovan Green, uzun süre oturmanın kan akışını yavaşlattığını, kalça amnezine sebep olduğunu, kas ve kemik rahatsızlıklarına yol açtığını belirterek gün içinde bol bol hareket etmek gerektiğinin altını çiziyor.

Uzun süre oturmanın 5 zararı Bedeni yağlandırıyor Oturma eyleminin 30. dakikasından sonra metabolizmada neredeyse yüzde 50’yi bulan bir düşme başlıyor. Bu da başlangıçta ‘yorgunluk hissi’, zamanla da ‘yağlanma’ anlamına geliyor. Oturan birine göre ayakta duran 2-3, yürüyen ise 5-10 kat fazla enerji yakıyor. Kısacası uzun süreli oturmak yoruyor, tembelleştiriyor, yağlandırıyor.

Kalbi hasta ediyor Oturma eylemi gereğinden çok uzatıldığında iyi kolesterol HDL azalıyor. Trigliserid, insülin ve şeker seviyeleri yükselişe geçiyor. Sadece bu bilgiler bile oturma alışkanlığında ısrar edenlerin kalp damar hastalıkları risklerinin neden yüzde 50-80 oranında arttığını açıklamaya yetiyor.

Kansere davetiye

Oturma eylemini abartanlarda bazı kanserlere de (kalınbağırsak, meme, prostat, yumurtalık kanserleri) yakalanma riski daha fazla. Bunun nedeni olarak da artan insülin nedeniyle çoğalan hücre büyüme faktörleri gösteriliyor. Muhtemel bir diğer suçlu ise oturdukça azalan antioksidan madde üretimi.

Kası, kemiği bozuyor

Hayatını oturmakla geçirmeyi tercih edenlerde kemik erimesi (osteoporoz) ve kas kaybına (sarkopeni) daha sık rastlanıyor. Eklem sorunları çoğalıyor. Bunlar da yaşlılıkta daha çok hareket kısıtlanması, eklem ağrıları, düşme riski, kemik kırıkları anlamına geliyor.

Emboliye yol açıyor

Oturma süresi bir saati geçtiğinde ayak toplardamarlarında pıhtılaşma süreçleri hızlanıyor. Bu da ‘emboli’ denilen pıhtı parçalarının oradan kopup akciğerlere ulaşması ve yaşamsal sorunlara sebep olabilmesi demek.