22 Haziran Salı 2021 Resmi Gazete Kararları

Türk iş dünyasında babalık izni memurlarda 10 gün, özel sektörde ise 5 gün olarak uygulanıyor. Ancak son dönemde özel şirketlerin girişimiyle bu süre artmaya başladı. Bazı firmalar yeni baba olmuş çalışanlarına 2 haftadan 6 aya kadar ücretli izin veriyor. İşte Türkiye'de en çok babalık izni veren firmalar.